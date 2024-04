Zandvoort overdonderd door flitsactie COA: dertig statushouders ondergebracht in hotel

De statushouders in Zandvoort verbleven eerder in de gemeente Velsen. Het COA zorgt voor de begeleiding van de groep. "De bedoeling is dat deze mensen uiteindelijk een woning krijgen in de regio waar ze verblijven. Of dat dan Velsen of Zandvoort is, kan ik nu niet aangeven", legt Smallenburg uit.

College geïrriteerd

Het Zandvoortse college voelt zich overvallen door de snelle actie van het COA. "Het college betreurt zeer dat het hier pas één dag van tevoren over is geïnformeerd. Bovendien voldoet

Zandvoort al ruimschoots aan de huisvestingstaakstelling voor statushouders", staat in een brief aan de gemeenteraad.

Het COA laat weten dat ze een goede relatie hebben met de gemeente Zandvoort en dat ze dat ook graag zo willen houden. "Er is geen ruzie. Wellicht gaan we binnenkort even met elkaar om de tafel zitten om een en ander te bespreken", reageert Smallenburg.

Hotel Van der Valk

Eerder werden al Oekraïense vluchtelingen in Zandvoortse hotels ondergebracht. In Haarlem boekte het COA onlangs nog tientallen kamers voor statushouders in hotel Van der Valk.

Zandvoort heeft, net als omliggende gemeenten, de komende tijd de taak om een groep asielzoekers onder te brengen in het dorp, op basis van de spreidingswet. Op welke locatie is nog niet duidelijk.