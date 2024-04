Asielzoekers definitief in hotel Van der Valk: 'Verrassing voor gemeente Hollands Kroon'

Zodra asielzoekers hun intrek in het hotel in Wieringerwerf hebben genomen, is het ook de bedoeling dat zij bij wijze van dagbesteding in de regio aan het werk kunnen, vertelt wethouder Mary van Gent van Hollands Kroon. Er loopt een vergelijkbare pilot in Almere. "Hoe is nog de vraag, maar er is veel werk in de agrarische sector. Het ergste is als mensen zich gaan vervelen en doelloos het dorp in gaan."

Onderhandeling

De gemeente is in onderhandeling met het COA over veiligheid, beheer en toezicht in en rond de tijdelijke opvang in het hotel. Van Dam: "Alle verantwoordelijkheid voor veiligheid, zorg en onderwijs ligt bij het COA, maar er moeten wel duidelijke afspraken komen. We hebben ook te maken met de openbare orde in het dorp."

Op 24 april is er een informatiebijeenkomst. Waar en hoe laat de informatiebijeenkomst voor de inwoners van Wieringerwerf is, is nog niet bekend.