Crisisopvang Petten langer open, nieuwe opvang voor vluchtelingen nog niet gereed

De nieuwe crisisnoodopvang aan de oostkant van Schagen ligt er nog kaal bij. Het plan was dat de vluchtelingen van de crisisnoodopvang in Petten vanaf komende maandag, 1 april, onderdak zouden krijgen in Schagen, maar die doelstelling is bij lange na niet gehaald.

Daarom is tijdens de collegevergadering besloten om de crisisnoodopvang in Petten maximaal twee maanden langer open te houden. "De opvanglocatie in Petten wordt gesloten op het moment dat de nieuwe locatie in gebruik is genomen. Naar verwachting is dit rond 1 mei 2024, maar uiterlijk 1 juni 2024", laat de gemeente weten.

Asfalteren

Hoewel de nieuwe crisisnoodopvang nog lang niet klaar is, komt er wel schot in de zaak. Nog deze week wordt er geasfalteerd. Als dat klaar is, kan gestart worden met het bouwen en invullen van het terrein.

