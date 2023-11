Zorgen om nieuwe crisisnoodopvang: "Moet Schagen echt zoveel asielzoekers opvangen?"

Er zijn grote zorgen over de komst van 250 asielzoekers naar Schagen. Dat bleek gisteravond tijdens een informatiebijeenkomst van de gemeente Schagen. Ruim honderd inwoners kwamen naar het gemeentehuis met hun vragen en opmerkingen. "Ik heb een mooie, jonge dochter. Ik twijfel of ik haar straks in Schagen naar school kan laten gaan."

Foto: bijeenkomst asielzoekers Schagen - NH / Jurgen van den Bos

De raadzaal van de gemeente Schagen is overvol. Op statafels liggen de tekeningen van de nieuwe plannen voor een crisisnoodopvang van maximaal één jaar. Het Centraal Orgaan voor de opvang Asielzoekers (COA) wil er 250 asielzoekers opvangen om de druk in het Groningse Ter Apel op te vangen. Aan de rand van Schagen, tussen ijsbaan en volkstuintjes moet net als in Wervershoof een compleet nieuw complex komen met alle nodige voorzieningen. "Wie heeft er een vraag?" Burgemeester Marjan van Kampen loopt tussen de menigte met microfoon om uitleg te geven en vragen te beantwoorden van aanwezigen. Tegenstanders genoeg in de zaal: "Waarom niet wachten tot de spreidingswet erdoor is, dan hoeft Schagen niet zoveel asielzoekers op te vangen", klinkt het vanuit de zaal. 'Dubbele pet' In een rustige sfeer zijn de vragen wisselend technisch van aard of emotioneel. "Waarom wel voor asielzoekers en geen woning voor onze eigen kinderen? Wat is tijdelijk? Ik heb uitzicht op de polder, dat verdwijnt." Er is ook vrees: "Mensen die echt hulp nodig hebben willen we echt wel helpen, maar in Ter Apel wil een buschauffeur niet meer rijden, omdat hij bespuugd en bedreigd is. Hoe gaat u dat voorkomen?", wil een tegenstander weten.

"Van eerdere asielzoekers hebben we nooit, maar dan ook nooit overlast van gehad" Voorstander van de crisisnoodopvang in Schagen

Er heerst ook frustratie dat de burgemeester in haar eentje bevoegd is om het besluit te nemen voor de crisisnoodopvang. Zij heeft bovendien de asielportefeuille binnen de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Die zoekt in opdracht van rijk zoekt naar opvanglocaties. Of mevrouw Van Kampen een 'dubbele pet' op heeft, wordt gesuggereerd. Van Kampen: "Ik spreek hier als burgemeester van Schagen en heb de volledige steun van de wethouders. Ik zie ook op tv hoe het er aan toegaat in Ter Apel. We willen als gemeente ons aandeel leveren." Tekst gaat door onder de foto

Foto: bijeenkomst Schagen asielzoekers - NH / Jurgen van den Bos

Er gaat een open brief rond in de zaal. Zogezegd namens alle 'levende mannen en vrouwen' wordt gevraagd waarom Schagen de grote verantwoordelijkheid moeten delen. "Er zijn meer dan genoeg zaken in Schagen die schreeuwen om aandacht en onderhoud, zoals het steeds onveiliger worden van de verkeersveiligheid in Schagen." "Ik kan me totaal niet vinden in de brief van die mevrouw", zegt een voorstander van de opvang van de asielzoekers: "Wat ik zie, is dat mensen bang zijn voor calamiteiten. Dat heeft te maken met integratie. Kijk naar Avenhorn, de asielzoekers daar zijn verhuisd naar Wervershoof en in Avenhorn vinden ze het jammer dat ze weggaan." En Schagen heeft eerder asielzoekers opgevangen: "Daar hebben we hebben nog nooit, maar dan ook nooit overlast van gehad." Tekst gaat door onder de video met de handtekeningenactie.

Handtekeningenactie in Schagen - NH Nieuws