Buurtbewoners Avenhorn gaan, tegen verwachting in, asielzoekers toch missen

"We konden elkaar niet verstaan, maar door het schilderen spraken we dezelfde taal," zegt Ada van Braas in het weiland voor de noodopvang in Avenhorn. Van Braas woont naast de noodopvang en sloot in de afgelopen zes maanden vriendschap met Samar, een van de bewoners. Vandaag verhuist Samar samen met de andere asielzoekers uit de noodopvang naar een nieuwe locatie, in Wervershoof.

Aanvankelijk vond buurvrouw Van Braas de komst van de 225 nieuwe buren een beetje spannend. Maar een halfjaar later hebben de twijfels van de Avenhorner plaatsgemaakt voor een heel ander perspectief. Ze meldde zich aan als vrijwilliger, onderhield een moestuintje en gaf ook schilderles. Daar ontmoette ze Samar, een jonge vrouw uit Iran. “Door het schilderen heb ik bijzondere band met haar gekregen.”

Verhuizende tijdelijke noodopvang

De asielzoekers, afkomstig uit verschillende landen, verhuizen vandaag naar een nieuwe noodopvang in Wervershoof. Vanwege het gebrek aan draagvlak besloten een aantal Noord-Hollandse gemeenten om de opvang te delen: iedere gemeente zet voor zes maanden een crisisnoodopvang op en breekt die later weer af. Maar nu de asielzoekers na zes maanden vertrekken, blijkt het gebrek aan draagvlak wel mee te vallen.

De dorpsbewoners lieten zich de afgelopen maanden van hun beste kant zien. Zo organiseerde de naastgelegen voetbalclub elke woensdag- en vrijdagavond een training. Ook werd er door de vrijwilligers een wedstrijd tegen een team uit de opvang in Petten op touw gezet. Voor vrijwilliger Albert was het een prachtige middag, vertelt hij in de kantine. Hij begrijpt dan ook niet waarom de mensen nu alweer weg moeten. Een van de vrijwilligers valt hem bij: “Het is heel rot voor hen dat ze nu weer moeten verhuizen. Waarom kunnen ze niet gewoon blijven? Het hele complex staat er al.”

Ruimte zat

De vrijwilligers bij de voetbalclub blijken niet de enigen die met een goed gevoel terugkijken op de afgelopen maanden. Vooraf waren omwonenden bang voor overlast, of onveiligheid. Maar de afgelopen maanden gebeurde er volgens hun niks vervelends. Het roept bij de meeste mensen dan ook de vraag op waarom de hele tent weer afgebroken moet worden, om het in Wervershoof weer op te bouwen.

Ook Jonk, die op zijn scootmobiel elke dag langs de noodopvang rijdt, begrijpt er niks van. “Mensen zijn hier net gewend, en nu moeten ze alweer verhuizen. Laat ze hier gewoon blijven en bouw een nieuwe opvang in Wervershoof. Er is ruimte zat”, mompelt hij terwijl hij weer gas geeft.