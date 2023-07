Asielzoekers protesteren bij noodopvang Avenhorn, maar wie luistert naar ze?

Een groep asielzoekers protesteerde vandaag in het weiland voor hun noodopvang in Avenhorn. Sommigen wachten nu al meer dan een jaar op een gesprek met de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Deze mensen zijn, net als eerder al gebeurde in Purmerend, van plan om in hongerstaking te gaan. “Het voelt alsof iedereen ons vergeten is.”

Hopeloos zijn ze. En uitgeput. Reem (33), Amany (42) en Housain (36) uit Syrië zijn drie van de dertig vluchtelingen die vandaag protesteerden in hun opvanglocatie aan de Julianastraat. Het is inmiddels de derde noodopvang waar ze naartoe zijn gesleept. Eerst in Bergen, toen Enkhuizen en nu hier, in een weiland vlak buiten het West-Friese Avenhorn. De opvang werd begin dit jaar, op verzoek van burgemeester Monique Bonsen, binnen no-time uit de grond gestampt. In de witte tent, die gebouwd is tussen de tulpenboerderijen, is plek voor zo’n 200 mensen. 'Niemand vraagt naar hem' "Het IND is ons hier vergeten", zegt Reem vandaag tegen NH. De frustratie is duidelijk zichtbaar. Iedereen heeft zijn eigen verhaal over het eindeloze wachten, het gemis van familie en het uitblijven van antwoorden. Zo is een 14-jarige jongen acht maanden in Nederland, maar ‘niemand vraagt naar hem’, een oudere man hoort gisteren dat ze hem 'vergeten waren' en moet nu opnieuw wachten op een afspraak. En Amani vertelt dat ze nu zestien maanden in de noodopvang zit en nog steeds wacht op duidelijkheid van de IND. Ze hopen dat iemand hen hoort met dit protest. Maar zelfs met dertig mensen en kinderen met borden langs de weg, lijkt ook het leven in Avenhorn gewoon door te gaan. Oudere echtparen op elektrische fietsen kijken wel even op, maar fietsen dan snel weer door.

De groep heeft het zwaar, vooral mentaal zitten de meesten er helemaal doorheen. "Mensen raken depressief en uitgeput van het wachten", aldus Housain. Hun dagen bestaan uit eten, praten en slapen, verder is er niks te doen. Zelf koken kan niet, een keuken is er niet. Maar daar gaat het niet om, zegt Reem, "Ik hoef geen perfect leven, ik hoef geen lekker eten, ik wil gewoon iets horen." In november wordt deze locatie weer opgedoekt. Dan verhuist de noodopvang naar Medemblik. Of deze groep dan nog steeds in de noodopvang zit, is niet duidelijk. Maar de frustratie is inmiddels zo groot, dat ze een nieuwe stap overwegen. "Als we volgende week nog niks van het IND hebben gehoord, gaan we in hongerstaking," zegt een vader van drie kinderen.

In Purmerend ging een groep asielzoekers ook al in hongerstaking. De IND is daarna meermaals naar de opvang gekomen, volgens de demonstranten vanwege hun actie. De woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers was niet bereikbaar voor commentaar.

