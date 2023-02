Enkhuizer noodopvang voor 225 asielzoekers verhuist naar weiland in Avenhorn

Op een weiland in Avenhorn komt vanaf medio maart een noodopvang voor ruim 200 asielzoekers. Het gaat om gezinnen met jonge kinderen die nu nog in Enkhuizen worden opgevangen.

Dit is nodig omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel nog altijd overloopt. De noodopvang, waar tijdelijk 225 asielzoekers gehuisvest kunnen worden, komt aan de Julianastraat. Vanaf medio maart kunnen ze daar terecht. Het blijft minstens zes maanden open, tot 1 november.

De asielzoekers die in Avenhorn worden opgevangen, zaten eerst op het voormalige terrein van oud-voetbalclub BSV Bergen en verblijven momenteel in een paviljoen op het parkeerterrein van het Zuiderzeemuseum. Dat zal in ieder geval tot medio maart blijven staan, daarna heeft het museum het parkeerterrein weer nodig voor eigen gebruik.

Om die reden moest er opnieuw gekeken worden naar een oplossing. De gemeente Koggenland geeft daar nu gehoor aan. "Als gemeente doen we nu waar onze kracht ligt: er voor elkaar zijn als dat nodig is. We hebben als gemeente een locatie beschikbaar. Dankzij het draagvlak, mede door de regionale samenwerking, kunnen we deze groep mensen enkele maanden rust geven", zegt burgemeester Monique Bonsen daarover. Ze heeft de omwonenden per brief geïnformeerd en ook de raadsleden zijn op de hoogte gebracht.

De begripvolle en warme reacties van omwonenden op eerdere opvang, geven Bonsen het vertrouwen dat ze als gemeente het verschil kunnen maken voor deze asielzoekers in deze periode. "Het is fantastisch dat we hierin samenwerken in de regio. Andere West-Friese gemeenten werken nu aan een volgende stap in deze samenwerking, maar tot november blijven de mensen bij ons."