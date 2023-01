De contracten van deze opvangcentra voor asielzoekers in de provincie lopen binnenkort af

NH Nieuws zet hieronder de duur van de contracten van alle noodopvangcentra voor asielzoekers in Noord-Holland per regio op een rij. Het gaat hierbij niet om de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. De cijfers en data zijn verzameld via het COA, de veiligheidsregio's en de betreffende gemeentes.

Vluchtelingenschip in Velsen blijft langer

Het vluchtelingenschip in Velsen-Noord blijft waarschijnlijk langer liggen dan de geplande zes maanden. Het was de bedoeling dat het schip op 1 maart zou vertrekken, maar met een krappe meerderheid stelde de raad gisteravond voor om het schip langer laten liggen. Hoeveel langer is nog niet duidelijk. Daar wordt dinsdag over beslist door het college van B&W.

Het zorgde voor boze reacties binnen de raad. "Je bent gewoon weer bedrogen", zegt Leo Aardenburg van Levendig Gezond Velsen tegen NH Nieuws. "Eerder is altijd 1 maart beloofd. Als je je belofte niet nakomt, ben je een leugenaar. Wij vinden gewoon afspraak is afspraak en 1 maart is 1 maart."