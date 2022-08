175 asielzoekers komende maanden opgevangen op voormalig voetbalveld in Bergen

Het voormalige terrein van oud-voetbalclub BSV Bergen aan de Oudtburghweg wordt op dit moment klaargemaakt voor de opvang van 175 asielzoekers. Dat meldt mediapartner Alkmaar Centraal. De gemeente Bergen biedt dit aan om de opvangproblemen bij het aanmeldcentrum in het Groningse Ter Apel te verminderen. De opvang is voor drie maanden en duurt tot 1 december. "Crisisopvang is natuurlijk niet ideaal, maar we doen wat we kunnen", zegt burgemeester Lars Voskuil.

"Er wordt keihard gewerkt om iedereen zo snel mogelijk weer volledig in Ter Apel te kunnen opvangen", vertelde Alet Bouwmeester van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers eerder aan NH Nieuws . "Maar op dit moment kunnen we niet zonder noodopvang."

De gemeente Heiloo vindt het belangrijk dat de asielzoekers in Ter Apel goed worden opgevangen en bood daarom als eerste een tijdelijke opvanglocatie aan. Daarna volgde Alkmaar en nu is Bergen aan de beurt.

"De situatie in Ter Apel is nijpend. We hebben gezamenlijk de morele plicht om mensen die op zoek zijn naar veiligheid bescherming te bieden. Crisisnoodopvang is natuurlijk niet ideaal, maar we doen wat we kunnen om het verblijf van de mensen die komen zo goed mogelijk te laten verlopen", zegt burgemeester Lars Voskuil.

'Hartverwarmend'

Hij geeft aan dat de afgelopen periode vele inwoners van Bergen zich op verschillende wijzen hebben ingezet voor vluchtelingen uit Oekraïne. “We vinden dat hartverwarmend en hopen van harte dat deze tijdelijke noodoplossing ook op draagvlak van de Bergense samenleving kan rekenen."

Aanstaande dinsdag om 19.00 uur is er een voorlichtingsbijeenkomst voor raadsleden en omwonenden in het nieuwe multifunctionele centrum De Beeck. Voor een dagbesteding voor de asielzoekers wordt een beroep gedaan op vrijwilligers uit de Bergense samenleving. Die kunnen zich aanmelden via [email protected].