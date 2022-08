Judith en Wim helpen met Nederlands in Alkmaarse asielnoodopvang: "Soms is het een ratjetoe"

Het is vrijdagochtend een 'gezellige chaos' tijdens de Nederlandse les van onderwijskoppel Judith Klein (71) en Wim Prins (73). De twee Alkmaarders hebben zich via Team Vrijwillig opgegeven om vijf weken lang Nederlands te leren aan asielzoekers in de tijdelijke noodopvanglocatie in het Sportpaleis. Judith vindt het 'heel leuk om te doen, zelfs al is het een beetje een ratjetoe'.

Als Judith het nieuws voorbij ziet komen dat de komende weken zo'n 150 asielzoekers worden opgevangen op de wielerbaan, wil ze direct iets voor hen betekenen. Ze heeft een achtergrond als lerares en heeft onder meer lesgegeven in het Amsterdamse Osdorp, waar ze in aanraking kwam met kleuters die van huis uit bijna geen Nederlands kenden.

"Het is dan lastig om met hen te communiceren, terwijl het juist zo belangrijk is om een gesprek te kunnen voeren met de mensen om je heen", vertelt ze. Haar eerste taalles in de noodopvang geeft ze aan kinderen, dus dat roept heel wat herinneringen op. "Wat wel een extra uitdaging is, is dat ik vroeger in de klas ook altijd kinderen had die wel Nederlands spraken", vertelt Judith. "Nu begin je helemaal vanaf nul."

Verschillen met regulier onderwijs

Anders is ook de manier waarop de les verloopt. "Niet alle kinderen waren er op het moment dat de les begon, ze druppelden één voor één binnen. Dat is natuurlijk wel anders op een gewone school", zegt ze lachend. "Maar ik vond het heel leuk om te doen, zelfs al is het een beetje een ratjetoe."

Na de les aan de kinderen, waarin ze zichzelf leren voorstellen, een aantal woorden leren die te maken hebben met het menselijk lichaam en tekeningen maken van een poppetje waarboven ze hun eigen naam schrijven, is het de beurt aan de volwassenen. Een groepje mannen uit Pakistan en Syrië zit er klaar voor en is gemotiveerd om te leren.