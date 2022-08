Asielzoekers komen naar Alkmaars Sportpaleis, nu nog vrijwilligers: "We zijn hard op zoek"

Vrijwilligersorganisatie Team Vrijwillig is hard op zoek naar mensen die de komende weken gastheer of -vrouw willen zijn bij de Alkmaarse noodopvanglocatie voor asielzoekers. Ook zoeken ze mensen die het leuk vinden om activiteiten te organiseren: "Iedereen die een paar uurtjes over heeft, is welkom."

Sportpaleis Alkmaar - Alkmaar Centraal

Vanaf maandag worden er vier weken lang zo'n 150 asielzoekers opgevangen in het Sportpaleis. De meesten van hen zitten nu al in de tijdelijke noodlocatie Het Vennewater in Heiloo. De opvang in sporthallen wordt geregeld vanuit de veiligheidsregio en is nodig om het Groningse aanmeldcentrum Ter Apel te ontlasten. Dat centrum is zo overvol, dat mensen buiten slapen. "Er wordt keihard gewerkt om iedereen zo snel mogelijk weer volledig in Ter Apel te kunnen opvangen", vertelt Alet Bouwmeester van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers aan NH Nieuws. "Maar op dit moment kunnen we niet zonder noodopvang." Nood breekt wet En die noodopvang kan bijna niet zonder vrijwilligers, aldus Ellen Christiani, teamleider bemiddeling bij Team Vrijwillig. "We zoeken voor iedere dag mensen die tussen 9.00 uur en 22.30 uur een paar uurtjes hebben om in het Sportpaleis de dagelijkse activiteiten te begeleiden en die aanspreekpunt willen zijn bij vragen en knelpunten. Het is vrij kort dag én vakantietijd, dus het is lastig om mensen te vinden."

Quote "In een sporthal slapen is nog altijd beter dan op straat, maar aan ons de taak om er iets van te maken" Ellen Christiani (Teamleider bemiddeling bij Team Vrijwillig)

Naast gastheren en -vrouwen zoekt Team Vrijwillig ook naar mensen die creatief zijn en naar vrijwilligers die sport- en spelactiviteiten willen organiseren. "We kunnen deze mensen toch niet zo in het Sportpaleis laten zitten", zegt Christiani. "Nood breekt wet en in een sporthal slapen is nog altijd beter dan op straat, maar aan ons de taak om er iets van te maken."

In de noodopvanglocatie in Heiloo werden vorige week tennislessen gegeven door Tennisvereniging Het Vennewater. Op vrijdag deden er zo'n vijftig mannen, vrouwen en kinderen mee en zij waren overduidelijk enthousiast: het was een welkome afleiding van de soms verdrietige en gevaarlijke situatie in thuislanden als Syrië, Eritrea en Afghanistan. Christiani: "Het zou geweldig zijn als wij in Alkmaar ook zoiets voor hen kunnen betekenen." Waardevol werk Wethouder Joël Voordewind houdt zich bezig met asielbeleid en migratie en is nauw bij de noodopvang betrokken. Ook hij vertelt dat vrijwilligers belangrijk zijn bij de noodopvang. Niet alleen kunnen medewerkers van de veiligheidsregio wel wat extra handen gebruiken, ook is het fijn dat vrijwilligers veel over Alkmaar en omgeving weten. "Zij kunnen dat weer delen met de asielzoekers", vertelt Voordewind.

Quote "Je komt in contact met mensen uit andere culturen en met andere achtergronden; het verrijkt je leven" Joël Voordewind (Wethouder asiel en migratie)

Het mes snijdt volgens de wethouder aan twee kanten: "Het werk is heel waardevol en verrijkt je leven. Je komt in contact met mensen uit andere culturen en met andere achtergronden. Het is heel bijzonder om met hen in gesprek te gaan", vertelt Voordewind. Zelf is hij meerdere keren in vluchtelingenkampen geweest, in onder meer Syrië, Irak en Afghanistan. "Het is bijzonder om door verhalen van mensen meer over hun land te leren. Het geeft je context van waar mensen vandaan komen en hoe penibel de situatie voor hen is."