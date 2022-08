Geen grootschalige doorstroomlocatie voor Oekraïense vluchtelingen meer nodig in Alkmaar

Het Sportpaleis in Alkmaar werd in maart ingericht als doorstroomlocatie voor Oekraïense vluchtelingen. Oekraïeners konden daar voor maximaal 24 uur worden opgevangen, waarna ze doorstroomden naar een opvanglocatie in één van de zestien gemeenten binnen regio Alkmaar, West-Friesland en de Noordkop.

Omdat de veiligheidsregio heeft voldaan aan de opdracht om plek te creëren voor 3.004 Oekraïense vluchtelingen, wordt het Sportpaleis vanaf maandag gebruikt als noodopvanglocatie voor asielzoekers. Dit om het overvolle aanmeldcentrum in het Groningse Ter Apel te verlichten. In het Sportpaleis zullen vooral asielzoekers komen die op dit moment nog worden opgevangen in de noodopvanglocatie Heiloo.

Kleinschalige hub

Er zullen dus niet meer op grote schaal vluchtelingen uit Oekraïne naar Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN) worden gestuurd. Wel komt er aan de James Wattstraat een kleine locatie waar Oekraïense vluchtelingen zichzelf kunnen melden.

"Daar hebben we ruimte ter beschikking gesteld aan de VRNHN om een kleinschalige 'hub' in te richten, zodat individuele personen nog opgevangen kunnen worden door de VRNHN", aldus gemeente Alkmaar.

Uit gastgezinnen en hotels

Tegelijkertijd werkt Alkmaar eraan om een kantoorpand in de Wognumsebuurt te verbouwen tot tijdelijke opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen die nu nog worden opgevangen in gastgezinnen en hotels. Vanaf volgend jaar moet het kantoorpand hiervoor gebruikt gaan worden. Het gebouw is van een verzekeringsbedrijf en wordt in eerste instantie voor een jaar beschikbaar gesteld als opvangplek.

Wethouder Joël Voordewind zegt dat het pand 'goed geschikt kan worden gemaakt' voor de opvang van circa 150 Oekraïense vluchtelingen. "Later wordt bezien of er meer opvangplekken voor hen nog nodig zijn", aldus de wethouder.

Momenteel worden zo'n 200 Oekraïense vluchtelingen opgevangen bij particulieren en in de hotels Stad & Land en de Rijper Eilanden nog eens 250. Met de verbouwing van het kantoorpand in de Wognumsebuurt en de chalets op sportterrein het Lood kan volgens de gemeente de uitstroom bij particulieren en de twee hotels grotendeels worden opgevangen.

Verslaggever Tom Jurriaans nam een kijkje in Hotel Rijper Eilanden. Hij sprak hier met eigenaar Lucy over de opvang binnen het hotel: