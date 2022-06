Oekraïens stel opent restaurant om landgenoten aan werk te helpen

Op het fornuis waar voorheen gehaktballen werden gebraden, staat nu borscht te pruttelen. De befaamde broodjeszaak 't Moddervrouwtje in Alkmaar is nu een restaurant waar Oekraïense lekkernijen worden geserveerd. Yuliia en Alex besloten het restaurant te openen om hun landgenoten aan werk te helpen. "We vonden dat we iets moesten doen", aldus Alex.

Het restaurant heet nu Borscht, en dat is ook meteen de specialiteit van het huis. "Borscht is een traditionele soep van rode bieten, aardappels en vlees", vertelt Yuliia Yuzefova. "En er zit ook nog een geheim recept in maar dat verklap ik niet. De mensen vinden het in ieder geval erg lekker."

Het stel woont al drie jaar in Alkmaar en heeft naast het restaurant ook 'normale banen'. Het kokkerellen doen ze er dus naast. Het idee is ontstaan toen veel familieleden en vrienden naar Nederland kwamen vanwege de oorlog. "We wilden ze hier aan werk helpen. Het voordeel is dat ze de Nederlandse taal niet hoeven te beheersen om hier te koken", aldus Alex Yuzefov.

Volgens Alex richt het restaurant zich met name op de Nederlandse klanten. "Natuurlijk komen er ook landgenoten naar ons vanwege de nostalgie, en ook om even bij te praten. We focussen ons wel op de Nederlanders. Er is in Noord-Holland nog geen Oekraïens restaurant en veel mensen komen terug. We geloven er dus echt in."

Nu de oorlog in Oekraïne volop in het nieuws is, zou je kunnen zeggen dat er daardoor ook veel mensen naar het restaurant komen om hun steun te betuigen en eten bestellen. Maar daar is het Alex en Yuliia niet om te doen. "Aandacht helpt wel, maar de oorlog is verschrikkelijk. Veel vrienden vechten daar tegen de Russen en sommigen zijn ook al omgekomen. We hebben liever dat de oorlog stopt en dat we geen aandacht hebben."