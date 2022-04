17 jaar en nu al een lintje, het overkomt Krystyna uit Oekraïne: "Doe wat ik kan"

De 17-jarige Krystyna Cybulska werd totaal verrast als ze vandaag als eerste inwoner van de gemeente Bergen een jeugdlintje ontvangt. Die krijgt de van oorsprong Oekraïense omdat ze een grote inzamelingsactie opzette voor mensen die door de oorlog op de vlucht zijn. "Ik voel me soms best een beetje machteloos en doe wat ik kan", vertelt ze aan NH Nieuws.

NH Nieuws / Aline Bleeker

De sfeer in het Egmondse Hotel Zuiderduin is feestelijk én een beetje opgelaten: in de zaal zitten 16 Bergenaren, Egmonders en Schoorlaars die 'totaal niet' hadden zien aankomen dat zij een koninklijke onderscheiding krijgen voor hun vrijwilligerswerk en inzet voor de samenleving. Zo ook Krystyna, die bij aankomst 'nog geen flauw idee' heeft waarom ze in het hotel is. "Ik wist alleen dat ik 26 april vrij moest houden en dat ik wat nets aan moest doen", vertelt ze. "Ik dacht nog: misschien ga ik wel naar een bruiloft, of begrafenis. Of misschien iets voor Pasen. Dat vieren wij als orthodox christenen later dan in Nederland." Tekst gaat verder onder 'lees ook':

Maar dat blijkt allemaal niet het geval; van kinderburgemeester Thomas Meereboer krijgt ze namelijk het allereerste jeugdlintje van Bergen - toepasselijk in de vorm van een schelp - uitgereikt. "Dat vind ik heel bijzonder", zegt de bescheiden Krystyna. Bussen vol met spullen Nadat de Russen in februari Oekraïne binnenvallen, wil Krystyna iets voor haar moederland betekenen. "Mijn oma is inmiddels gelukkig bij ons in Nederland, maar woonde toen nog in de buurt van Lviv, waar het erg gevaarlijk was", vertelt ze. "Ook andere familieleden en vrienden wonen nog in Oekraïne, dus ik vind het heel heftig om te zien wat hen overkomt."

Quote "Ik kan mij moeilijk voorstellen hoe angstaanjagend de oorlog is voor mensen die op een echt gevaarlijke plek wonen" Krystyna Cybulska (ontvanger jeugdlintje)

Op de website van de Oekraïense Ambassade vindt ze een lijst met dingen die mensen in Oekraïne op dat moment nodig hebben en samen met haar school, de Adriaan Roland Holstschool, start ze een inzamelingsactie. "Binnen no-time hadden we driekwart vrachtwagen en vijf bestelbusjes vol met spullen", vertelt Krystyna.

Krystyna krijgt lintje opgespeld door kinderburgemeester Thomas - Streekstad Centraal

"Wat mij vooral heel verdrietig maakt, is dat mijn vrienden familie mensen het zwaar hebben en niet weten wat ze morgen kunnen verwachten", vertelt de kersverse lintjesbezitter. "Mijn familie zit op een relatief veilige plek, maar ook zij horen 's nachts urenlang luchtalarmen. Ik kan mij al helemaal niet voorstellen hoe angstaanjagend de oorlog is voor mensen die op een echt gevaarlijke plek wonen." Eindexamen Op Krystyna's school zitten nu ook een aantal leerlingen die uit Oekraïne zijn gevlucht. Die helpt ze met bijvoorbeeld vertalen. "Dat doe ik graag", zegt ze. "Misschien is het ook allemaal iets minder heftig voor hen als ze weten dat er iemand in de klas zit die dezelfde taal spreekt." Maar op dit moment 'mag' ze even niet zoveel helpen, want over twee weken doet Krystyna - die in 6 vwo zit - eindexamen. "Daar moet ik mij even helemaal op focussen. En dat is best lastig." Zeker wanneer ze van bekenden uit Oekraïne 'vervelende berichten' krijgt, vertelt ze. "Daar maak ik mij heel veel zorgen over."