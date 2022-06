Opvanglocatie Sorghvliet in Andijk opent deuren voor Oekraïners: "Mogen trots zijn"

Vandaag is de tweede opvanglocatie in de gemeente Medemblik geopend voor Oekraïners. De eerste groep van 25 vluchtelingen is inmiddels gearriveerd. Naar verwachting zullen de komende tijd meer Oekraïeners worden opgevangen, ook uit gastgezinnen in buurgemeenten.

Burgemeester Frank Streng deelt zonnebloemen uit aan de aanwezige nieuwe bewoners - Gemeente Medemblik / Aangeleverd

Het hing al even in de lucht, maar nu is het officieel: de gemeente Medemblik opent haar tweede opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen. In woonzorgcentrum Almere in Opperdoes werden eerder al Oekraïners opgevangen. Het verzorgingshuis, dat de linkervleugel toe besteed aan de opvang van Oekraïners, zit nog niet helemaal vol. Er is plek voor 70 vluchtelingen. En om die reden heeft de gemeente besloten om ook opvang te bieden aan vluchtelingen, afkomstig uit gastgezinnen in buurgemeenten. Warm onthaald De eerste groep Oekraïners werden warm onthaald door burgemeester Frank Streng en dorpsraadvoorzitter Gerrit van Keulen. Na ontvangst deelde Streng zonnebloemen uit aan de aanwezige nieuwe bewoners. "Bewonderingswaardig hoe deze mensen meteen aan de slag gaan en hun best doen om er wat van te maken hier." Ook sprak de burgemeester zijn waardering uit voor de vele vrijwilligers en gastgezinnen die het verblijf in het verzorgingshuis Sorghvliet mogelijk hebben gemaakt. "We mogen ontzettend trots zijn op de grote mate van gastvrijheid van onze gastgezinnen om voor een steeds langere periode Oekraïense vluchtelingen op te vangen." Hij is dan ook blij dat de gemeente nu ook een alternatief kan bieden voor degenen die zich prettiger voelen binnen een gezamenlijke opvanglocatie. "Dat we hiervoor buiten onze gemeentegrenzen kunnen kijken, is een mooi voorbeeld van West-Friese saamhorigheid. We hebben allemaal dezelfde missie. Dank aan iedereen die zich hiervoor inzet: vrijwilligers, inwoners, bestuurders en ambtenaren."

