Asielzoekers vandaag naar Heiloo, burgemeester geraakt: 'Treurig dat het zo moet'

Sporthal Het Vennewater is klaar voor de komst van 175 asielzoekers vanuit Ter Apel. Tijdens een rondleiding langs de bordkartonnen kamers met stapelbedden en minimale privacy is duidelijk dat de opvang sober is.

Ze vindt het 'treurig' dat mensen op deze manier moeten worden opgevangen. De sporthal is in een week omgebouwd tot crisisnoodopvang. Buiten staat een tent waar de logés kunnen eten. Uit welke landen ze komen en wat de samenstelling is, is niet bekend.

Het raakt ook de Heiloose burgemeester Mascha ten Bruggencate als ze rondkijkt. "Het is zo afschuwelijk als je je voorstelt dat je hier vier weken ligt, maar het is het beste wat we nu kunnen bieden."

De maaltijden worden verzorgd door de uitbaters van Sportcafé Het Vennewater. Het café zelf is de komende weken gesloten. "We krijgen het warme eten aangeleverd vanuit Klunder in Alkmaar", legt Walter van Westbroek uit. "Hier in onze eigen keuken maken we koffie en smeren we de broodjes voor ontbijt en lunch."

Macaroni

Van Westbroek beaamt dat het een hele klus is 175 man te voorzien. "Ze eten in shifts van 45 personen, dan redden we het wel met ons team." En wat er op het menu staat? "We hebben geen speciaal menu. Het is wat de pot schaft. Vandaag eten ze macaroni, geloof ik. Maar we koken halal en er is ook vegetarisch."

Tekst gaat door onder de foto.