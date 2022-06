Heiloo vangt 175 asielzoekers op voor Noord-Holland Noord

Een noodoplossing om het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel voor een langere tijd te ontlasten, is voor Noord-Holland Noord gevonden. Gemeente Heiloo is bereid om in één keer alle 175 asielzoekers – naast de 50 die al worden opgevangen – op te vangen.

Afgelopen vrijdag stemden de voorzitters van de 25 Veiligheidsregio's in met het voorstel om het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten. Haast was wel geboden aangezien 1 juli, morgen dus, als deadline werd genoemd.

De gemeente Heiloo schiet nu te hulp en bouwt sporthal Het Vennewater om tot tijdelijke opvanglocatie, goed voor 175 asielzoekers. Hier kunnen ze voor vier weken verblijven. En daarmee wordt in één klap de dringende oproep vanuit het kabinet in Noord-Holland Noord opgelost.

Voor Noord-Holland Noord gaat het om 175 asielzoekers, omdat in 'T Zand (gemeente Schagen) al 50 asielzoekers in een sporthal worden opgevangen. "De gemeente Schagen heeft die opvang verlengd. Dat aantal tellen we mee bij die 225", legde woordvoerder Annerieke Dekker al eerder uit aan NH Nieuws.

Bijeenkomst voor omwonenden

De Veiligheidsregio is dan ook blij dat de gemeente Heiloo bereid is om deze ruimte aan te bieden als noodopvang. "Ik doe dit om het COA en het Rijk uit een impasse te helpen", stelt burgemeester Ten Bruggencate, die het belangrijk vindt dat deze mensen goed worden opgevangen en daarom deze locatie aanbiedt. "In Ter Apel verblijven te veel mensen in vreselijke omstandigheden. Ik vind het fijn om te voelen dat zowel college als raad gezamenlijk gehoor willen geven aan deze noodkreet."

Omwonenden zijn per brief geïnformeerd. Voor hen is er een informatiebijeenkomst georganiseerd, die zal plaatsvinden op zaterdag 2 juli om 10.00 uur.