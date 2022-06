Den Helder lijkt bom te leggen onder plan om statushouders versneld op te vangen

De gemeente Den Helder trekt zich terug van een brief die de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord vorige week onder andere uit naam van haar heeft gestuurd. De Veiligheidsregio gaf in die brief aan in deze regio liever versneld 500 statushouders (mensen met een verblijfsvergunning, red.) op te vangen dan 150 vluchtelingen.

Noodwoningen voor Oekraïense vluchtelingen Amstelveen - Nickelas Kock/AAN! Amstelveen

De brief zou volgens burgemeester De Boer zijn verstuurd zonder dat de colleges van burgemeester en wethouders om raad waren gevraagd 'en de tijd hadden om ambtelijk advies in te winnen'. De Boer had volgens hem aangegeven 'het niet eens te zijn met deze brief, maar hierna is de brief wel met ondertekening van Den Helder verzonden'. Bovendien kan de gemeente de belofte in de brief naar eigen zeggen niet nakomen. Ze loopt tegen diverse 'obstakels en vraagstukken' aan. "Allereerst moet er maatwerk geleverd worden voor de statushouders zelf en allerlei voorzieningen moeten georganiseerd worden. Denk hierbij aan zorg, onderwijs en uiteraard de huisvesting, waarbij ook extra inzet van de ambtelijke capaciteit nodig is om deze vraagstukken goed te kunnen borgen."

Voor Den Helder stonden er 28 statushouders ingetekend die versneld een plekje moesten krijgen. Maar dat is volgens haar niet te doen. "Statushouders komen in het reguliere woningaanbod terecht en niet in speciale opvanglocaties. Dat betekent dat het soms wachten is op doorstroming van woningen via onder meer de woningcorporaties. Als er versneld moet worden opvangen, dan moeten er ook andere oplossingen worden gevonden." Den Helder trekt zich hiermee dus terug, maar zegt zich het komende half jaar wel te richten op de opdracht om in die tijd 44 statushouders een plekje te geven in de gemeente. 'Abusievelijk' Hoe het kon dat de handtekening van de Helderse burgemeester onder de brief was gekomen zonder zijn toestemming, is onduidelijk. "Wij kunnen alleen aangegeven dat de brief zonder akkoord van de burgemeester door de Veiligheidsregio is verspreid", aldus een gemeentewoordvoerder. "We houden er ook rekening mee dat dit abusievelijk is gebeurd." Burgemeester Marjan van Kampen van Schagen, die namens de Veiligheidsregio het woord voert als het gaat om de opvang van asielzoekers, geeft hier vooralsnog ook geen antwoord op. Als enige reactie meldt zij via haar woordvoerders: "Uiteraard heeft de burgemeester van Den Helder gelijk als het gaat om de snelheid waarmee dit allemaal bereikt moet worden. Toch doen we ons uiterste best om dit voor elkaar te krijgen." Tekst gaat verder onder het kader.

Naast Den Helder zijn ook andere kustgemeenten benaderd voor het plaatsen van een opvangschip voor vluchtelingen. Den Helder bevestigt dat die vraag in een verkennend gesprek ook is gesteld. "Maar Den Helder zet zich al jaren in voor de goede opvang van asielzoekers", zo antwoordt ze. "In dat kader is er niet concreet op de vraag ingegaan."