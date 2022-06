Gezocht: plek voor 225 asielzoekers in Noord-Holland (voor morgen!)

Afgelopen vrijdag stemden de voorzitters van de 25 Veiligheidsregio's in met het voorstel om het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten. Maar hoe krijg je het in zo'n korte tijd voor elkaar om in Noord-Holland Noord deze groep op te vangen?

NH Nieuws deed een rondje langs de gemeenten. Maar die verwezen allemaal naar de Veiligheidsregio. Volgens woordvoerder Annerieke Dekker is 1 juli geen deadline, maar een 'streefdatum'. "We zoeken momenteel nog naar 175 plekken, want we hebben al 50 plekken gevonden aan de Bosweg in 't Zand (gemeente Schagen). De gemeente Schagen heeft die opvang verlengd. Dat aantal tellen we mee bij die 225."

Opvangschip

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) bood eind vorig jaar de gemeente Enkhuizen al een schip aan om zo'n 200 vluchtelingen op te vangen. Bijvoorbeeld langs de Gependam. Dat verzoek werd toen door de gemeente afgewezen, omdat er niet genoeg personeel en materiaal was.

Een soortgelijk verzoek zal er nu vanuit het COA niet komen. "Nee, dat is nu niet het geval. Het verzoek vanuit de Veiligheidsregio bij de gemeenten ligt er, we wachten het nu af", aldus een woordvoerder.

Maar waar komt die ene opvanglocatie of wellicht meerdere opvanglocaties dan wel? Daarover wil de Veiligheidsregio nog niet veel kwijt. "We zijn nu druk bezig met het vinden van locaties, meer hierover kan ik nog niet bekendmaken. We verwachten dit wel snel te kunnen doen", aldus Dekker.