Sporthal Heiloo klaargemaakt voor 175 asielzoekers: "De nood is hoog"

Tapijt wordt uitgerold en 'kamers' worden in elkaar gezet. In sportcomplex Het Vennewater is, na het besluit gisteren om de hal beschikbaar te stellen voor asielopvang , vandaag gelijk begonnen met de inrichting voor de noodopvang. "Echt maar voor vier weken", stelt de burgemeester van Heiloo.

"De situatie in Ter Apel is schrijnend, de nood is hoog", aldus burgemeester Mascha ten Bruggencate. Daarom biedt Heiloo 175 asielzoekers uit Ter Apel onderdak. Begin volgende week worden de eerste logés al verwacht. Wanneer precies en in welke samenstelling is nog niet bekend.

Sportverenigingen zeggen tegen NH Nieuws dat de opvang van de asielzoekers hen niet zal hinderen in hun activiteiten. "Wij geven vanwege de zomervakantie geen les", vertelt Arie Swaan van Volleybalvereniging Effect. "We zullen hooguit af en toe wat spullen moeten halen voor wat buitenactiviteiten." Hij verwacht dat dit voor de meeste sportclubs geldt.

Ook Sybren van Dokkum van Tennisvereniging Het Vennewater zegt dat zij geen overlast zullen ervaren doordat er geen competities worden gehouden en is er blij mee dat Heiloo heeft toegezegd 'haar steentje bij te dragen'. Ook gaat de vereniging kijken of ze tennislessen kan bieden aan de vluchtelingen: "We hopen de tijd dat ze hier verblijven zo fijn mogelijk voor hen te maken", aldus Sybren.

Maaltijden verzorgen

Sportcafé Het Vennewater zal drie keer per dag het eten voor de nieuwe gasten in Heiloo verzorgen, vertelt eigenaar Walter van Westbroek. "De komende weken zijn wij nauw betrokken bij de opvang. Vanuit de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord hebben wij de opdracht gekregen het ontbijt, de lunch en avondeten voor de 175 asielzoekers klaar te maken."

Dit heeft weinig invloed op de normale bezigheden van het café: "In de zomer wordt er toch weinig gesport. Wel gaan we in overleg een paar geplande feesten naar onze locatie in Akersloot of Limmen verplaatsen." Hij geeft aan liever geen feesten te organiseren 'op een paar meter van de mensen die we opvangen'.

Hij 'verwacht dat mensen dat wel begrijpen'. Hoe de maaltijden eruit gaan zien, is nog niet duidelijk. "Daarover zijn we nu in gesprek. Het kan bijvoorbeeld zijn dat we de maaltijden halal gaan maken, maar dat moeten we nog even zien."