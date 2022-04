Alkmaar vangt 150 asielzoekers uit Ter Apel op in het Sportpaleis

Zo'n 150 asielzoekers uit het overvolle asielzoekerscentrum in Ter Apel worden tijdelijk opgevangen in het Sportpaleis Alkmaar. Volgens de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord komen de eerste vijftig asielzoekers vandaag al aan. Op donderdag en vrijdag komen er nog eens vijftig mensen. Het Sportpaleis is momenteel het centraal aanmeldpunt voor vluchtelingen uit Oekraïne.

Oekraïense vluchtelingen worden in het Sportpaleis geregistreerd en door de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord binnen 24 uur gekoppeld aan een definitieve opvanglocatie. De vluchtelingen uit het azc in Ter Apel blijven straks maximaal een week.

De verwachting is dat het Sportpaleis de komende tijd minder nodig is voor vluchtelingen uit Oekraïne, zo laat de gemeente weten. Gezien de noodsituatie in het overvolle asielzoekerscentrum in het Groningse Ter Apel is het college bereid medewerking te verlenen.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) bepaalt waar de asielzoekers na de week in het Sportpaleis heengaan.

Bekijk hieronder hoe het Sportpaleis Alkmaar werd klaargemaakt voor de opvang vanOekraïense vluchtelingen: