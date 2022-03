Alkmaars Sportpaleis wordt epicentrum voor vluchtelingenopvang: zo gaat het eraan toe

Een deel van de nieuwe Oekraïense vluchtelingen die aankomen in Nederland, wordt vanaf vrijdag opgevangen op een centrale locatie in Alkmaar. Deze 'doorstroomlocatie' wordt nu klaargemaakt. Vluchtelingen worden er straks geregistreerd en door de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord binnen 24 uur gekoppeld aan een definitieve opvanglocatie.

Op het middenterrein van de wielerbaan in Sportpaleis Alkmaar zijn tenten neergezet. Hier kunnen tweehonderd vluchtelingen tegelijk worden opgevangen. "Dat is het maximum", zegt Krishna Taneja, directeur van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. "Het liefst willen we ongeveer veertig mensen tegelijk opvangen, maar je weet nooit hoe het loopt."

Matchen

Op dit moment komen de meeste vluchtelingen aan op station Amsterdam Centraal. Daar worden ze nu nog opgevangen in RAI Amsterdam, of ze gaan naar Zaandam. Beide locaties vallen onder een andere veiligheidsregio. "Om het iets meer in de hand te houden, hebben we nu ook hier een doorstroomlocatie", aldus Taneja. "Zo kunnen we mensen beter indelen en matchen met één van de zestien gemeentes waar ze vervolgens heen gaan."