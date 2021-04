Miljoeneninvestering voor renovatie en verduurzaming Sportpaleis Alkmaar

Wethouder Pieter Dijkman reageert verheugd op de uitkomst van de toekomstverkenning: "Met deze keuze geven we het sportpaleis een duurzame upgrade en verbeteren wij de exploitatiemogelijkheden en bereiken wij een grotere doelgroep. Daarmee blijft het Sportpaleis op deze locatie voor de komende decennia behouden."

De sportaccommodatie tegenover De Meent in het Olympiapark dateert uit 1964 en is in 2003 al grondig gerenoveerd. Ondanks de renovatie zijn de gebruiksmogelijkheden nog altijd te beperkt en blijft de bouwkundige staat van het gebouw een punt van zorg.

Onderzoek

In het coalitieakkoord spraken de partijen GL, VVD, D66, CDA en PvdA af zich 'hard te zullen maken voor de sportfunctie van het Sportpaleis'. Vorig jaar is gestart met een uitgebreid onderzoek naar de toekomst van het Sportpaleis.

Twee scenario's zijn destijds onderzocht: nieuwbouw, complete nieuwbouw en gedeeltelijk nieuwbouw of renovatie, renovatie op basisniveau en renovatie met extra functionaliteiten.

In februari bezocht NH Nieuws het Sportpaleis en sprak met topsporters over de deplorabele staat van de accommodatie. Bekijk hieronder de video:

