Sportpaleis in deplorabele staat: "Eigenlijk fietsen we hier liever niet meer"

ALKMAAR - De baanwielrenners van TeamNL zijn blij dat ze er kunnen trainen, maar eigenlijk komen ze liever niet in het Sportpaleis. Het sportcomplex aan de Alkmaarse ring verkeert namelijk in slechte staat. Het dak lekt en het grondwater komt omhoog. "Ik zou hier niet graag mijn voorbereiding voor de Spelen willen doen", zegt Caroline Groot, regerend wereldkampioen para-cycling.

Het wielerstadion stamt uit 1964. In 2003 werd er grootschalig gerenoveerd. De betonnen rondebaan werd vervangen door een houten baan en het stadion werd volledig overdekt. In maart 2016 nam Alkmaar Sport de exploitatie over.

De druppels hangen aan het plafond in de tunnel naar de wielerbaan en de schimmel staat er op de muren. Langs de spanten van het dak en op de wielerbaan staan emmertjes om het water op te vangen.

Provisorisch zijn de ergste lekkages opgelost, maar het beeld is duidelijk: er is een boel mis. Want ook de enorme scheur die over het middenterrein loopt, geeft te kennen. Het vocht komt niet alleen van boven, maar ook van onderen.

Tweede baan van Nederland

De Alkmaarse wielerbaan is voor professionele wielrenners de tweede baan van Nederland. Als de baan in Apeldoorn bezet is - de enige andere 250 meter baan van Nederland - wijken ze uit naar het Sportpaleis. Maar voor topsporters van TeamNL voldoet het complex niet meer.

"Ik reed daar net nog door een plas heen", wijst de Andijkse para-cycler Caroline Groot (23). "Er staan emmers met water en het is super koud ook", vult haar collega-kampioene Imke Brommer (23) uit Kudelstaart aan. "We rijden liever op Apeldoorn, maar we zijn blij dat er een uitvalsbasis is." Volgens beide zijn goede faciliteiten een vereiste om prestaties te verbeteren.

