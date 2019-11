In beeld: Loopfietsenrace voor dreumesen op Alkmaarse wielerbaan

ALKMAAR - Baanwielrennen is voor alle leeftijden, zo bleek vandaag in Sportpaleis Alkmaar. Op de finaledag van de Wieler3daagse kwamen niet alleen de stayers en sprinters in actie, maar namen ook dreumesen het tegen elkaar op in een heuse loopfietsenrace.

Onder leiding van mascotte Freddy Fit en baantrainer Herman Schenk probeerden de allerkleinsten zo snel mogelijk naar de andere kant van de baan te steppen. Bekijk de foto's hierboven en hieronder voor een impressie van de race.

