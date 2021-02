Wielerbaan lekt van boven tot onder: grote renovatie of slopen en nieuwbouw?

"Het Sportpaleis is niet toekomstbestendig. We moeten er echt wel iets aan doen", aldus wethouder Dijkman. "Op dit moment worden een aantal scenario's uitgewerkt en daarvoor zijn we in bespreking met gebruikers van het Sportpaleis en andere belanghebbenden."

Het stadion stamt uit 1964. In 2003 werd er grootschalig gerenoveerd. De betonnen rondebaan werd vervangen door een houten baan en het stadion werd volledig overdekt. "Daarna waren er alleen een paar kleine verbeteringen toen Alkmaar Sport erin ging", zegt Dijkman.