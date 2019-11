Laurens ten Dam gehuldigd bij Wielerdriedaagse: "Kippenvel"

ALKMAAR - Laurens ten Dam heeft een mooie avond achter de rug. De gestopte wielrenner kreeg een mooi afscheid tijdens de slotavond van de Wielerdriedaagse in Alkmaar. Wethouder Pieter Dijkman reikte een zilveren sportspeld uit ter ere van de topsporter.

"Ik had Danny Stam, de organistator, gevraagd het een beetje klein te houden", aldus Ten Dam, die afgelopen seizoen bekendmaakte te stoppen. De Ronde van Lombardije was zijn laatste kunstje. "Maar als je dan een ereronde mag rijden, groot applaus krijgt en een speldje (zilveren sportspeld van de gemeente Alkmaar, red.)... het was echt heel leuk, kippenvel."

NH Sport was aanwezig bij de Wielerdriedaagse in Alkmaar. Maandag volgt een reportage.