Alkmaars Sportpaleis wordt doorstroomlocatie voor Oekraïense vluchtelingen in de regio

Door de doorstroomlocatie zullen Oekraïense vluchtelingen volgens Krishna Taneja, directeur VRNHN, ook 'sneller binnen onze regio' worden opgevangen. Dat is een voordeel, zegt Taneja: "De vluchtelingen hebben een lange en vermoeiende reis achter de rug en kunnen op deze manier direct naar onze regio. Op de doorstroomlocatie kunnen ze even op adem komen voordat ze naar hun vaste, nieuwe plek gaan."

Het streven van VRNHN is om de locatie vanaf morgen in gebruik te nemen. In het Sportpaleis kan eerste opvang, eventuele medische zorg en registratie plaatsvinden. Vanuit de doorstroomlocatie wordt bepaald in welke gemeente en op welke locatie de opvang voor langere tijd gaat plaatsvinden.

Twee weken geleden heeft het kabinet de veiligheidsregio's opgeroepen om 'op zeer korte termijn' de realisatie van duizend opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen te regelen. Op 'middellange termijn' moeten er nog eens duizend opvangplekken gerealiseerd worden.

Vijfhonderd vluchtelingen opgevangen

Alle 16 gemeenten in Noord-Holland Noord hebben opvangplekken beschikbaar gesteld. In totaal worden binnen VRNHN op dit moment zo'n vijfhonderd Oekraïeners opgevangen. Er is op dit moment ruimte voor 1.500 mensen. "Hiermee ligt de veiligheidsregio voor op schema", aldus burgemeester van Alkmaar Anja Schouten, die ook voorzitter is van VRNHN.

Alkmaar heeft inmiddels de eerste Oekraïners kunnen opvangen in hotel Rijper Eilanden. Hier is plek voor honderd mensen. Vorige week liet wethouder Dijkman al weten dat Oekraïense vluchtelingen in Alkmaar voorlopig in hotels worden opgevangen.

Ook vertelde hij dat Alkmaar voor de langere termijn onderzoekt welke kantoorpanden leegstaan en makkelijk voor opvang gebruikt kunnen worden. "Maar dat is natuurlijk niet een, twee, drie gebeurd." De wethouder noemde het 'een geluk bij een ongeluk' dat er in Alkmaar momenteel 'best veel' leegstaande kantoorpanden zijn.