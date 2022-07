Alkmaarse wielerbaan nieuwe crisisnoodopvang asielzoekers Ter Apel

In het Sportpaleis in Alkmaar worden vanaf 8 augustus voor vier weken 175 asielzoekers opgevangen. De gemeente helpt hiermee de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten. Dat heeft Alkmaar met Veiligheidsregio Noord-Holland Noord afgesproken.

Het Sportpaleis is nu nog in gebruik als doorstroomlocatie voor vluchtelingen uit Oekraïne. Daardoor is het volgens de veiligheidsregio bruikbaar als crisisnoodopvang.

"Het is goed dat we op korte termijn een bijdrage kunnen leveren aan deze schrijnende noodsituatie. Het is een eenvoudige vorm van opvang, maar beter dan op de grond moeten slapen", benadrukt wethouder Joël Voordewind.

Heiloo sluit

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord moet drie maanden opvang organiseren voor 225 asielzoekers. Sinds 8 juli werd in sporthal Het Vennewater in Heiloo ruimte geboden. Maar omdat de beschikbaarheid daar ophoudt, wordt Alkmaar de volgende locatie. Ook in april is de wielerbaan korte tijd als crisisnoodopvang voor Ter Apel gebruikt.

De crisisopvang in het Sportpaleis is tot uiterlijk 11 september, daarna is het weer beschikbaar voor sportactiviteiten. Waar de veiligheidsregio in de laatste paar weken van september opvang gaat bieden, is nog onbekend.

Problemen bij Ter Apel

De aanhoudende problemen bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel hebben ertoe geleid dat elke veiligheidsregio in de periode van begin juli tot begin oktober 225 asielzoekers moet opvangen. Hiermee moet een einde komen omstandigheden waarin de asielzoekers verkeren die in Ter Apel geen plek vinden.

In Noord-Holland Noord worden vijftig mensen in 't Zand opgevangen voor langere tijd. Daarnaast moet de regio tot 1 oktober dus nog 175 opvangplekken beschikbaar hebben.