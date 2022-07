Tennisleraren geven les aan asielzoekers noodopvang Heiloo: "Fijne afleiding"

"Kom op, Ahmad, rennen", roept tennisleraar Huseyin over de Heiloose baan. Samen met collega's geeft hij vandaag tennisles aan asielzoekers die in de tijdelijke noodopvanglocatie in Heiloo zijn opgevangen. Een welkome afleiding van de soms verdrietige en gevaarlijke situatie in thuislanden als Syrië, Eritrea en Afghanistan.

Om ervoor te zorgen dat iedereen die mee wil doen daar de kans voor krijgt, lopen tennisleraren Sybren en Huseyin langs de kamertjes. Huseyin (53) is van oorsprong Koerdisch en kwam als jonge jongen met zijn ouders vanuit Turkije naar Nederland. Hierdoor kan hij met een aantal van de deelnemers in het Koerdisch, Turks en Engels communiceren.

Woensdag was de eerste les en dat was volgens de deelnemers een 'groot succes'. Sommigen staan er dan ook al helemaal klaar voor als de tennisleraren bij het sportcomplex arriveren. Zo ook de 25-jarige Ahmad Zahed uit Syrië. Woensdag was hij er ook bij en kreeg hij een zwartkleurig shirt van de vereniging. Vandaag heeft hij die opnieuw aan: "Tennissen moet wel in stijl", zegt hij lachend.

Na een tijdje oefenen is het tijd voor het echte werk: op één baan wordt een soort 'rondom de tafel' gespeeld. Aan beide kanten van het net staat een groep mannen en wie aan de beurt is, moet de bal overspelen en naar de andere kant van de baan rennen. Wie de bal uit het veld slaat of niet op tijd aankomt, ligt uit het spel.

"Beweging is belangrijk, zeker omdat in de noodopvanglocatie maar weinig te doen is"

De deelnemers vinden het overduidelijk fijn om te tennissen en meerdere mensen vertellen dat het een goede uitlaatklep is. "Ik vroeg van tevoren of mensen wilden rennen of juist overspelen, en iedereen gaf aan wel te willen rennen", zegt Huseyin. "Beweging is belangrijk, zeker omdat in de noodopvanglocatie maar weinig te doen is."

Ook Ahmad heeft opnieuw genoten van de training. "Het was leuk", zegt hij vrolijk in het Nederlands. Hij vertelt dat hij nog maar kort in Nederland is, maar dat hij de taal iedere dag oefent met een scala aan apps.

