Twee weken na aankomst asielzoekers hangt er een 'goede sfeer' in crisisnoodopvang Heiloo

In de crisisnoodopvang in Heiloo, waar zo'n 150 asielzoekers tijdelijk worden opgevangen, heerst 'een goede sfeer'. Dat meldt Annerieke Dekker van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord aan NH Nieuws. Nu het meeste logistieke geregel voorbij is, wordt er gewerkt aan dagbesteding voor de tijdelijke bewoners: "We hopen voor een beetje verlichting en afleiding te zorgen."

Inmiddels ruim twee weken geleden werden 175 asielzoekers opgevangen in sportcentrum Het Vennewater. Zij werden vanuit Ter Apel naar Heiloo overgeplaatst, om het overvolle aanmeldcentrum te ontzien. Kort na aankomst werden tientallen van hen overgebracht naar een andere locatie, nadat er ruzie was ontstaan in de noodopvang. Wat de oorzaak van de ruzie is, is niet bekend. "Wat niet geholpen zal hebben is dat de mensen moe, maar ook gestrest zijn door de situatie waarin ze verkeren", vertelde Dekker eerder. "Er waren oplopende spanningen, mogelijk door cultuurverschillen en dat liep uit de hand." Gemoedelijk Maar nu is de sfeer gemoedelijk: er is een groep van zo’n 150 mensen, waaronder bijna dertig kinderen tot twaalf jaar, vertelt Dekker. "Met het warme weer hebben we buiten twee ondiepe zwembadjes neergezet, waar kinderen veilig kunnen spetteren. Daar werd gretig gebruik van gemaakt." NH Nieuws-verslaggever Anne Klijnstra was erbij toen de sporthal werd ingericht als noodopvanglocatie. Tekst gaat verder onder de video:

Langzamerhand begint iedereen zijn ritme te vinden in de sporthal, aldus Dekker. "We zijn nu bezig met het organiseren van dagbesteding." De veiligheidsregio heeft contact gezocht met vrijwilligers uit Heiloo die hebben aangegeven daaraan te willen bijdragen. Komende week wil de veiligheidsregio onder andere een filmmiddag voor de kinderen organiseren en een workshop muziek. Ook heeft de tennisvereniging aangeboden tennisles te geven en komt een acupuncturist langs. Tennislessen Sybren van Dokkum van tennisvereniging Het Vennewater laat weten dat de lessen 'naar alle waarschijnlijkheid' woensdag en vrijdag zullen plaatsvinden. "Dit doen we in kleine groepjes. Dat is sowieso al handig met tennis, maar ook vanwege het taalverschil is het slim zo veel mogelijk persoonlijke aandacht te bieden."

Hoe de communicatie gaat verlopen weet hij nog niet helemaal, maar duidelijk is dat het 'een mix zal zijn van Engels en handen en voeten'. "Het is ook meer bedoeld om fijn te bewegen met zijn allen, dan dat het gericht is op het behalen van een sportieve prestatie", zegt Sybren. "We hopen de deelnemers een beetje verlichting te bieden en afleiding hebben van de situatie waarin zij zitten." Nieuwe noodopvang in Alkmaar De crisisnoodopvang in sporthal Het Vennewater loopt 5 augustus af. Volgens de veiligheidsregio gaan de mensen uit de crisisnoodopvang daarna 'als het goed is' naar een asielzoekerscentrum: "Het is niet wenselijk dat zij zolang in een crisisnoodopvang moeten verblijven." Veiligheidsregio Noord-Holland Noord moet dan evengoed opnieuw zorgen voor 175 plekken om asielzoekers uit Ter Apel op te vangen, naast die voor de vijftig asielzoekers die voor langere tijd in 't Zand in de gemeente Schagen worden opgevangen. Vrijdag werd duidelijk dat het Alkmaarse Sportpaleis de nieuwe noodopvanglocatie wordt.