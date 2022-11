Crisisnoodopvang Enkhuizen opent morgen deuren voor 200 asielzoekers uit Bergen

De laatste puntjes worden op de i gezet, want morgen worden de eerste asielzoekers verwacht bij de tijdelijke crisisnoodopvang aan de Sluisweg in Enkhuizen. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft het parkeerterrein van het Zuiderzeemuseum geschikt gemaakt om aan maximaal 200 mensen tijdelijk onderdak te bieden tot uiterlijk 15 maart.

De opvang is noodzakelijk omdat er op het aanmeldcentrum in Ter Apel onvoldoende plek is voor mensen die in Nederland op zoek zijn naar veiligheid en bescherming. Mannen, vrouwen en kinderen moeten hierdoor vaak buiten het centrum in ongeschikte omstandigheden in de open lucht verblijven of de nacht doorbrengen op een stoel in een wachtruimte.

Doordat de crisisnoodopvang in Bergen morgen zijn deuren sluit, worden de asielzoekers morgen vanuit Bergen overgebracht naar de nieuwe crisisnoodopvang in Enkhuizen.

"Dat is natuurlijk verschrikkelijk", vindt burgemeester van Zuijlen, die vandaag voor het eerst een kijkje kwam nemen bij de crisisnoodopvang in zijn gemeente. "Voor wat het kan zijn, een crisisnoodopvang, is het heel mooi, maar wel voor wat het kan zijn. Want je gunt eigenlijk niemand dat die hier moet overnachten, maar het is beter dan buiten slapen."

In een eerdere versie van het artikel stond dat er 225 vluchtelingen worden opgevangen. Daar was ook eerder sprake van. Maar uiteindelijk komen er 200 vluchtelingen naar de crisisopvang. De aantallen zijn daarom aangepast.

"Deze mensen komen bijvoorbeeld uit Syrië en Eritrea", legt Richard Dorenbos van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord uit. "Het zijn in ieder geval mensen die uit oorlogsgebieden komen en dus niet vanuit de veilige landen."

Paviljoen

Het paviljoen is verdeeld over verschillende ruimtes. Zo is er een grote aula, is het sanitair ingedeeld per geslacht en slapen de bezoekers met maximaal zes per personen op een kamer.

Ondanks dat de het paviljoen bestaat uit dunne wanden, verwacht Dorenbos niet dat de temperaturen binnen niet warm genoeg zullen zijn voor de bezoekers. "We hebben genoeg warmtepompen staan en mocht het op een gegeven moment niet meer gaan kunnen we eventueel schakelen met grotere dieselkachels. Pas bij temperaturen van -10 graden en hele harde windstoten verwacht ik dat de bezoekers het niet meer zullen trekken."

Tijdelijke plek

Het parkeerterrein van het Zuiderzeemuseum moet in maart 2023 weer beschikbaar zijn voor de bezoekers van het buitenmuseum. Dus dat betekent dat de noodopvang tot maximaal die periode aanwezig is.

Als er vanaf maart nog steeds crisisnoodopvang nodig is in de regio, dan zal een andere gemeente dit van Enkhuizen over moeten nemen.