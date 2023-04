Asielzoekers Purmerend beëindigen hongerstaking: "Een opluchting dat ik weer kan eten"

De tweeëntwintig asielzoekers die sinds vorige week maandag in de crisisopvang in Purmerend in hongerstaking waren, hebben hun protestactie beëindigd. Acht van hen hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen van het IND voor een gesprek. Mohamed Yaser Almousa, één van de hongerstakers, is blij. "Ik ben opgelucht dat ik weer kan eten. Ik heb weer energie."

Hongerstakers Purmerend - NH Nieuws / Mischa Korzec

De groep asielzoekers besloot vorige week in hongerstaking te gaan uit onvrede over de asielprocedure. Een aantal zou al meer dan negen maanden in één van de noodtenten bivakkeren die in Purmerend staan opgesteld. Volgens Mohamed zijn de tenten ongeschikt om voor langere tijd in te wonen. Het IND laat weten dat de hongerstaking geen enkele rol heeft gespeeld in de procedure. "Dat de hongerstakers nu zijn uitgenodigd voor een gesprek is toeval", zo laat woordvoerder Britt Enthoven weten. "De data voor de gesprekken stonden voor de komende tijd gepland." Sceptisch Volgens het IND worden er de komende tijd nog zo'n honderd asielzoekers uitgenodigd voor een gesprek. Mohamed is voorlopig nog licht sceptisch. Volgens hem is hij 'wel vaker teleurgesteld in het IND'.

"Ik kon alleen nog maar aan voedsel denken" Hongerstaker Mohamed Yaser Almousa

Voor nu is de toekomst in ieder geval iets rooskleuriger voor de uit Syrië afkomstige Mohamed. De week zonder eten viel hem zwaar: hij kon niet goed slapen en zijn lichaam begon pijn te doen. "Ik kon alleen nog maar aan voedsel denken", vertelt hij tegen NH. Het eerste wat hij at na de hongerstaking, waren een paar dadels en wat soep. Meer kon zijn maag na eigen zeggen nog niet aan. In mei staan de eerste gesprekken met het IND op de planning. Mohamed en de zeven andere asielzoekers moeten vervolgens maximaal 50 dagen wachten voordat ze uitslag krijgen en dus weten of ze een status krijgen. Voor Mohamed betekent een positieve uitslag dat hij met hernieuwde motivatie kan werken én zijn studie kan vervolgen.