Hongerstakers Purmerend doen noodoproep: "Vergeet ons niet!"

Asielzoekers in de crisisnoodopvang in Purmerend begrijpen niets van de gang van zaken rond hun asielaanvraag en gaan in hongerstaking. Ze vinden het niet eerlijk dat asielzoekers die tegelijkertijd zijn aangekomen in Nederland niet op hetzelfde moment geholpen worden. Ook zegt de groep dat vluchtelingen die later asiel aanvragen sneller duidelijkheid krijgen dan zijzelf. Door te stoppen met eten hopen ze gehoord te worden door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

"We zijn compleet gestopt met eten, als hongerstaking, om aandacht te krijgen van de Immigratie- en Naturalisatiedienst", zegt Muhammed Yaseralmousa. Volgens hem zitten enkele stakers al negen maanden te wachten totdat hun asielaanvraag behandeld wordt. "Er zijn mensen die gelijk met ons (naar Nederland) kwamen en in drie maanden klaar waren.

Ook waren er mensen die lang na ons kwamen en eerder geholpen werden."

Het IND gaat binnenkort in gesprek met de asielzoekers in Purmerend om ze de procedure nogmaals uit te leggen. Een woordvoerder laat weten dat iedereen in principe op volgorde geholpen wordt. De procedure duurt nu extra lang omdat er een enorme hoeveelheid asielzoekers naar Nederland is gekomen. Het kan soms wel negen maanden duren voordat er een gesprek volgt waaruit moet blijken of de asielzoekers een kans maken om te blijven. Wel kan het zijn dat na een eerste gesprek al duidelijk is of iemand kan blijven of niet.

Ondertussen moet de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland de gezondheid van de hongerstakers in de gaten houden. "Ik ga niet over het versnellen van processen, maar we kunnen wel hulp vragen aan het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) als wij het niet meer weten", zegt André Siebeling van de veiligheidsregio. Muhammed zegt dat ze misschien wel vier weken in hongerstaking blijven.



Tenten voor dieren

In Purmerend worden sinds oktober 450 asielzoekers in twee grote tenten opgevangen. Al sinds het begin zijn er klachten bij de bewoners. "De sfeer is gespannen, het is niet geschikt voor mensen om in te wonen", zegt Muhammed. Volgens hem worden dit soort tenten in zijn thuisland Syrië alleen gebruikt om dieren in op te vangen.



De veiligheidsregio weet dat de tenten niet ideaal zijn, maar zit door de enorme instroom ook met de handen in het haar. "Het heet niet voor niets crisisnoodopvang", zegt Siebeling. "De instroom overtreft vele malen de beschikbare ruimte." De tenten kunnen tot 1 juli blijven staan in Purmerend, volgens Siebeling: "Met deze faciliteit hebben we een dak boven hun hoofd gecreëerd, maar het is geen luxe. Daar ben ik het helemaal mee eens."