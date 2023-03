Rinus ziet komst noodopvang als interessant: "Je kan andere culturen leren kennen"

Waar meerdere bewoners van Avenhorn kritische geluiden lieten horen over de komst van een noodopvang voor asielzoekers, ziet Rinus Davidse het juist positief. "Als we proberen met hen in contact te komen, kan dat bijdragen aan het begrijpen van andere culturen", aldus Davidse. Vandaag zullen zo'n tweehonderd asielzoekers hun intrek nemen in het opvangcentrum.

Zo'n anderhalve maand geleden werden bewoners van Avenhorn per brief geïnformeerd over de komst van een tijdelijke noodopvang voor zo'n tweehonderd asielzoekers. "Interessant", zegt Davidse op de vraag wat zijn eerste reactie was toen 'ie het nieuws las. "Je hoort veel in de media over de opvang van asielzoekers elders in het land. Nu kun je zelf meemaken hoe het is."

Niet iedereen in de gemeenschap denkt er zo over als Davidse, zo bleek ook wel uit de reacties die ook de eigenaar van een onderneming in de elektrotechniek her en der meekreeg. "Op Facebook en op straat hoorde ik wel negatieve reacties", zo vertelt Rinus. "Ik werd even bang dat er een protest of een demonstratie zou komen. Stel je voor dat die asielzoekers hier straks voor de deur staan en zo worden uitgejouwd. Dan zou ik me echt kapot schamen."

Oekraïens gezin in huis Overigens weet Rinus uit ervaring hoe het is om bruggen te slaan met andere culturen. Bijna een jaar lang namen hij en zijn familie een Oekraïens gezin in huis. "Heel veel van geleerd", zo blikt Davidse er op terug. "Als je het verhaal hoort van hun vlucht dan gaat er wel een rilling door je heen. Dat je dat mee moet maken, is verschrikkelijk." Het samenleven met het gezin van andere afkomst, heeft Rinus veel nieuwe inzichten opgeleverd. "Ze eten andere gerechten, ze hebben andere gewoonten. Je leert van elkaar. Ik kijk daar met een heel positief gevoel op terug."

"Probeer ze een beetje geluk te geven" Rinus Davidse, inwoner van Avenhorn

Rinus hoopt dat de komst van de asielzoekers een verrijking gaat zijn voor de gemeenschap. Hij zou zijn medebewoners dan ook willen oproepen om zich open te stellen. "Geef ze het voordeel van de twijfel", aldus de ondernemer. "Denk niet meteen dat als je fiets gejat is, dat 'ie dan bij de opvang staat. Probeer ze een beetje geluk te geven."