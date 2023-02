Plotselinge aankondiging noodopvang Avenhorn leidt tot onrust in dorp

Meerdere omwonenden aan de Julianastraat in Avenhorn hebben deze week hun zorgen geuit over de komst van een crisisnoodopvang in hun dorp. Om die onrust weg te nemen, staat er voor vanavond wéér een informatiebijeenkomst gepland. "Het is de gang van zaken die ik vreemd vind."

Foto ter illustratie: het weiland aan de Julianastraat - Google Maps

Omwonenden zijn vorige week per brief geïnformeerd over de komst van een noodopvang in Avenhorn, een klein dorp met ruim 3.000 inwoners. Hoewel ze niet tegen de komst zijn, zetten ze wél vraagtekens bij het tijdstip van informeren. Eén daarvan is Hans, die samen met zestien anderen afgelopen maandag naar het gemeentehuis trok om bijgepraat te worden door burgemeester Monique Bonsen. "Op donderdag is er een besluit genomen door de burgemeester. Een dag later kregen wij een brief op de deurmat", zegt Hans. Hij heeft er begrip voor dat deze groep asielzoekers een woonruimte nodig heeft. Ook vindt hij het zielig dat ze in de afgelopen maanden zo vaak moesten verhuizen. Maar het is de gang van zaken die Hans vreemd vindt. "Er wordt onrust gecreëerd. Die wordt geprobeerd weg te halen door het voeren van gesprekken. Maar het besluit is allang genomen, dus verweer heeft geen zin. De onrust blijft zo."

Ook vanavond staat er een informatiebijeenkomst in het gemeentehuis gepland. Dan zal burgemeester Monique Bonsen opnieuw toelichting geven en vragen beantwoorden. Rinus Davidse, die samen met zijn gezin en twee Oekraïners aan de Bernhardstraat woont, heeft de uitnodiging geaccepteerd. Hij kijkt positief naar de komst van een noodopvang in zijn dorp, en is dan ook benieuwd wat hij en zijn mededorpelingen voor deze groep kunnen betekenen. Biertje drinken Rinus: "Ik zou graag willen weten of wij daar zo naar binnen kunnen lopen voor een praatje, of dat wij ze bijvoorbeeld kunnen uitnodigen om in de kroeg een biertje te komen drinken", zegt hij. "Het is voor hen al moeilijk genoeg geweest om hun huis en haard achter te moeten laten." Rinus zegt veel geleerd te hebben van de Oekraïners die hij momenteel opvangt. "Het gaat uitstekend. Ik heb zelf ook een aantal maanden in het buitenland gezeten, dat was in de middle of nowhere. Dan weet je dat alles staat of valt met hoe je wordt opgevangen", weet hij. "Als je dan wordt afgesnauwd, kan ik mij goed voorstellen dat je sneller baldadig wordt. Wij hebben het hier heel goed, dus we moeten ervoor zorgen ze een beetje gelukkig worden."

De komst van een noodopvang is nodig, omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel nog altijd overloopt. De noodopvang, waar tijdelijk 225 asielzoekers gehuisvest kunnen worden, komt aan de Julianastraat. Vanaf medio maart kunnen ze daar terecht. Het blijft minstens zes maanden open, tot 1 november. De asielzoekers die in Avenhorn worden opgevangen, zaten eerst op het voormalige terrein van oud-voetbalclub BSV Bergen en verblijven momenteel in een paviljoen op het parkeerterrein van het Zuiderzeemuseum. Dat zal in ieder geval tot medio maart blijven staan, daarna heeft het museum het parkeerterrein weer nodig voor eigen gebruik.

Een woordvoerder bevestigt aan NH Nieuws/WEEFF dat de gemeente signalen heeft ontvangen over omwonenden die hun zorgen hebben geuit over de komst van een noodopvang. "Een aantal sprak uit dat zij zich overvallen voelen. Zij hebben dan ook hun zorgen en bezwaren geuit. De omwonenden hebben over het algemeen wel begrip voor de noodzaak om asielzoekers een onderdak te bieden, maar ze zetten vraagtekens bij de omvang en ruimtelijke inpassing op deze locatie." "Graag hadden we de omwonenden nog eerder geïnformeerd, maar als er een crisis is, is dat niet altijd mogelijk", aldus de woordvoerder. Op de vraag of de opvang langer blijft staan dan de eerder genoemde einddatum - een angst onder veel omwonenden - is de gemeente stellig. "De burgemeester heeft nogmaals benadrukt dat 1 november de absolute einddatum is. Ze heeft er begrip voor dat omwonenden zich overvallen voelen."