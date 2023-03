Avenhorn klaar voor komst asielzoekers: "Geen politiek, er zijn mensen in nood"

Tot het laatste moment wordt er nog druk gewerkt op de opvanglocatie aan de Julianastraat in Avenhorn. Maar - zo verzekert de Veiligheidsregio - woensdag, als er zo'n 200 asielzoekers arriveren, is alles klaar. Ze zullen tot november in Avenhorn verblijven.

Het is een hectische tijd geweest, waarin veel in korte tijd moest worden geregeld. Er waren scepsis bij de bewoners, vlak na de aankondiging. "Er kwamen vragen waarom het hier moest en voor hoe lang het zou zijn. Dat begrijp ik volkomen. Ik neem als burgemeester uiteindelijk de beslissing en dan vraag je best iets van de inwoners. Maar we zijn altijd open en eerlijk geweest. We hebben goed contact met de omgeving en daar ben ik dankbaar voor."

De sleutels hangen klaar voor de bewoners van het paviljoen. Burgemeester Monique Bonsen van Koggenland zei onder de indruk te zijn, toen ze maandagmiddag de vorderingen met eigen ogen zag. "Ik was al eerder geweest, maar het is ongelooflijk wat hier in korte tijd wordt neergezet."

Aan veel onderdelen wordt tot woensdag een laatste hand gelegd. Van paniek is geen sprake, zegt Annerieke Dekker van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. "Het wordt woensdag een logistieke operatie, want naast de mensen worden dan ook de bedden verhuisd. We hebben inmiddels de ervaring en weten dat het goed komt."

Het is een indrukwekkende operatie. In drie weken en twee dagen tijd is er een compleet paviljoen uit de grond gestampt. Van het storten van recyclebaar asfalt tot de douches, alles is aanwezig. Inclusief een aparte ruimte waar vrouwen zich even kunnen onttrekken van andere bewoners.

De groep is nu nog woonachtig in Enkhuizen en verhuist in november naar de gemeente Medemblik. Dit in het kader van de samenwerking die er tussen de West-Friese gemeenten is. "Dit is geen politiek besluit. Er zijn mensen in nood en daar gaan wij iets voor doen", zegt Bonsen.

De groep van 200 asielzoekers heeft inmiddels in Enkhuizen een spoedcursus 'Koggenland voor beginners' gehad. "Zodat ze een beetje weten waar ze terechtkomen", zegt procesregisseur Paul Verbruggen van de Veiligheidsregio. "Dat ze bijvoorbeeld weten dat ze lopend of met de fiets naar het winkelcentrum kunnen gaan."

Sporten is fijn

Hij is blij met de locatie in Avenhorn. "Dat het naast voetbalclub RKEDO ligt, is prachtig. Er zitten veel kinderen in de groep en die vinden het prachtig om te spelen. Sporten is sowieso fijn, want deze mensen kunnen niet veel doen. Ook heel mooi dat de vereniging al heeft aangegeven vrijwilligers te willen inzetten."

Bonsen hoort het tevreden aan. "Huttendorp meldde zich ook al met de vraag of ze konden helpen. En zo zijn er nog meer vrijwilligers. Daar word je blij van. Het is mooi dat we dit kunnen doen."