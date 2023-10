Groep vluchtelingen voor de zesde keer overgeplaatst binnen Noord-Holland

Voor de zesde keer sinds juli 2022 wordt een groep vluchtelingen binnen Noord-Holland verplaatst. De groep strijkt vanaf deze week neer in Wervershoof, nadat eerder Heiloo, Alkmaar, Bergen, Enkhuizen en Avenhorn werden aangedaan. Wanneer komt er een eind aan de talloze overplaatsingen? "Treurig dat het nodig is om mensen steeds te verplaatsen."

De crisisnoodopvang in Wervershoof is nodig, omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel nog overvol is. Gemeente Medemblik neemt de noodopvang tot 1 mei volgend jaar over van de gemeente Koggenland. De overheid heeft aan alle veiligheidsregio’s gevraagd om crisisnoodopvang te organiseren voor 450 asielzoekers.

Het is niet zeker hoeveel tussenstoppen de groep nog moet maken, want er wordt gezocht naar een landelijke oplossing. Een permanente plek heeft de absolute voorkeur, zodat het constante verplaatsen van deze toch al kwetsbare groep stopt. De veiligheidsregio Noord-Holland Noord kan nog weinig over de plannen zeggen, omdat dit landelijk bepaald gaat worden.

Doorstroming

De groep vluchtelingen begon in juli 2022 in Heiloo. "Er is nog maar een enkel gezin dat mee is gekomen vanuit de locatie in Heiloo, dus er is doorstroming", zegt Anton Wildoer van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. "Vanaf 1 mei stoppen wij met de bemoeienis van de crisisnoodopvang, dat wordt allemaal vanuit andere partijen geregeld."

Tekst gaat verder na de video.