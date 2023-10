Burgemeester bedankt omwonenden en vrijwilligers van noodopvang Avenhorn voor hun inzet

Burgemeester Bonsen heeft vanmorgen de omwonenden en vrijwilligers van de crisisopvang in Avenhorn bedankt voor hun inzet en steun. "Ik ben trots op hoe deze periode is verlopen", vertelde ze tijdens een informele bijeenkomst.

De bewoners van de Julianastraat in Avenhorn - waar de crisisopvang voor vluchtelingen sinds maart gevestigd is - en vrijwilligers waren om 10.00 uur uitgenodigd in het paviljoen van de opvang. Daar sprak de burgemeester hen toe, waarbij ze vertelde dat de bewoners dankbaar zijn voor de inzet die er in het afgelopen half jaar getoond is.

"En daar sluit ik me bij aan", ging Bonsen verder. "Daarnaast ben ik ook erg trots op hoe deze periode is verlopen. Het begin was niet makkelijk, er is een groot beroep gedaan op het openstellen van uw hart en omgeving, maar het is gelukt. We hebben veel mensen in nood een fijne en veilige plek kunnen bieden."

Bewoners konden geluksmomentjes ervaren

Volgens burgemeester Bonsen hebben de bewoners van de opvang in Avenhorn geluksmomentjes kunnen ervaren, dankzij de inzet van vele vrijwilligers. Dit varieerde van creatief handwerken, tot het samen sporten bij voetbalvereniging RKEDO aan de Julianastraat.

De bewoners van de crisisnoodopvang aan de Julianstraat verhuizen per 1 november naar een locatie in Wervershoof. De huidige opvang in Avenhorn wordt vanaf dat moment afgebroken, waarna het terrein terug wordt gebracht in oude staat.