Wervershoof wordt volgende locatie voor crisisnoodopvang asielzoekers

De crisisnoodopvang werd vorig jaar voor het eerst geopend in Heiloo. Bedoeld om het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te overlasten. Daarna verhuisde de opvang nog naar Alkmaar, Bergen, Enkhuizen en momenteel staat het paviljoen aan de Julianastraat in Avenhorn (gemeente Koggenland).

Het was al langer duidelijk dat de opvanglocatie naar de gemeente Medemblik zou verhuizen. De afgelopen maanden zijn meerdere locaties onderzocht binnen de gemeentegrenzen, en uiteindelijk bleek het weiland aan de Vok Koomensweg 3 in Wervershoof het meest geschikt.

Burgemeester Straat begrijpt dat er mogelijk veel vragen en ook zorgen zijn over de crisisnoodopvang. "Maar bij eerdere opvanglocaties zagen we ook veel betrokkenheid onder de inwoners. We doen het samen, met de gemeenten, inwoners en betrokken hulporganisaties. Ik heb er vertrouwen in dat de crisisnoodopvang in Medemblik ook goed verloopt."

Inloopbijeenkomst voor Wervershovers

Omwonenden hebben een brief ontvangen en voor de inwoners van Wervershoof wordt een inloopbijeenkomst georganiseerd. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is verantwoordelijk voor het organiseren van de crisisnoodopvang.

"We hebben inmiddels ruim ervaring opgedaan met het regelen van opvang voor deze mensen in nood,” aldus directeur Krishna Taneja. “Ook in Medemblik zetten we ons in om de opvang op een zo humaan mogelijke wijze in te vullen.”

De werkzaamheden op het terrein aan de Vok Koomenweg starten begin september.