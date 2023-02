Gemeente Medemblik na Avenhorn volgende bestemming asielzoekers

De gemeente Medemblik is de volgende gemeente die vanaf november de groep van 225 asielzoekers gaat opvangen. Begin deze maand werd nog duidelijk dat Koggenland vanaf half maart de noodopvang van Enkhuizen overneemt. De opvang is opnieuw voor zes maanden, een locatie is nog niet bekend.

Hoewel het pas elf dagen geleden is dat de gemeente Koggenland bekendmaakte het stokje over te zullen nemen, staat de opvolger inmiddels alweer klaar. In het burgemeestersoverleg is Medemblik gevraagd om de groep asielzoekers op te vangen, als de noodopvang in Avenhorn op 1 november ten einde komt.

Dit is nodig omdat het tekort aan opvangplekken bij de azc's in de komende maanden niet zal afnemen. De gemeente doet nog onderzoek naar een locatie. Wel is de voorkeur uitgesproken voor een betere voorziening dan de eerder gebruikte paviljoens, waarin de groep momenteel wordt opgevangen.

Locatie

Het gaat niet om de locatie aan de Balkweiterhoek in Zwaagdijk-West, waarover de provincie deze week een brief stuurde.

“In Medemblik vinden we dat we deze opgave kunnen en moeten organiseren. Het komende half jaar gebruiken we om ons als gemeente hier goed op voor te bereiden, waarbij het vinden van de meest geschikte locatie voorop staat. Natuurlijk kan ik me voorstellen dat onze inwoners vragen hebben over de opvang en mogelijk ook zorgen. De groep die wij op 1 november willen overnemen vanuit Avenhorn was eerder in Bergen en Enkhuizen. Daar is de opvang positief verlopen en wij gaan ervan uit dat dit bij ons ook goedkomt", zegt waarnemend burgemeester Dennis Straat.

Verantwoordelijk nemen

Al over een maand verhuist de groep van 225 asielzoekers vanaf Enkhuizen naar een weiland aan de Julianastraat in Avenhorn. Dennis Straat: “Nu Enkhuizen en Koggenland hun inspanningen verrichten, willen wij ook onze verantwoordelijkheid nemen. Zoals afgesproken in de regio, steunen wij elkaar in deze gezamenlijke uitdaging.”