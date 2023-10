Toch geen jarenlange opvang van asielzoekers in Petten, COA ziet ervan af

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) neemt de noodopvang van asielzoekers in Petten toch niet over. Vorig jaar opende de crisisopvang voor zo'n 225 asielzoekers aan de Zuiderhazedwarsdijk. Het zou in eerste instantie tijdelijk zijn, maar werd steeds verlengd. Uiteindelijk bleek dat het nog eens voor vijf jaar aan het COA zou worden overgedragen, tot grote onvrede van veel Pettemers.

In een brief aan omwonenden geeft het COA als reden op dat het te maken heeft met de berekening van de stikstofuitstoot. 'Na lang wachten heeft het COA de berekening voor de aanvraag noodopvang binnen. Het blijkt niet mogelijk om de crisisnoodopvang om te zetten naar een noodopvang.'

Er wordt geen aanvraag ingediend bij de gemeente, laat het COA weten, en de crisisnoodopvang wordt definitief gesloten. Wel wordt de opvang nog iets langer opengehouden om voor de mensen die er nu zitten de tijd te hebben een nieuwe plek te vinden. Het blijft nog een aantal maanden open. Op 1 april moet de opvang leeg zijn.

Nog voor de komst van de opvang was er tegenstand bij Pettemers. Toen bleek dat de crisisnoodopvang mogelijk een vaste noodopvang zou worden, werd dat alleen maar meer.

'Missie geslaagd'

Marielle Veldman is een van de mensen die zich heeft verzet tegen de komst van het COA. Ze werd vanochtend gebeld door burgemeester Marjan van Kampen van Schagen. "We hadden een missie en die is geslaagd. Nu kunnen we als Petten in de flow komen om extra woningen te bouwen die zo hard nodig zijn. Ik ben dus blij, maar het is ook lastig, want je hebt het wel over mensen. De politiek moet het nu verder oppakken wat betreft de opvang."