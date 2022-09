Boze Pettemers bij inloopavond opvang asielzoekers: "We zijn een afvoerputje"

De bijeenkomst over de tijdelijke asielopvang in Petten vanavond heeft bij inwoners kwaad bloed gezet. Ze hoopten van de burgemeester duidelijkheid te krijgen over veiligheid, besluitvorming en communicatie. "Het was tenenkrommend: we werden persoonlijk uitgenodigd, maar alle vragen die ik stelde zijn niet beantwoord."

"Er worden weer tonnen belastinggeld over de balk gesmeten om iets nieuws te bouwen. Waarom? Ik heb me ingelezen, dat is een gebouw van het Rijk, de staatssecretaris hoeft er alleen maar een handtekening onder te zetten en het kan gebeuren. Maar onze burgemeester wuift dat weg. En dit wordt door onze strot geduwd. Waar is deze woke-burgemeester mee bezig?"

"Het is asbesthoudend, er zit olie en teer in de grond, grenzend aan een Natura 2000-gebied en dat terwijl er 20 kilometer verderop een compleet facilitair gebouw helemaal leegstaat?" De Pettemer doelt daarmee op het voormalig belastingkantoor aan de Robonbosweg in Alkmaar, dat om onduidelijke redenen nog steeds niet is ingericht voor asielopvang .

Allereerst wilden inwoners duidelijkheid over de locatie van de noodopvang - het voormalige terrein van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Volgens inwoner en ondernemer Roger Moonen, hij was ook aanwezig vanavond, is het ongeschikt én geldverspilling om alles daar 'op te tuigen'.

"Je verwacht dan dat de burgemeester wat vertelt over de locatie en onze vragen over de veiligheid van ons dorp beantwoordt, maar ze stond alleen bij de ingang om iedereen een boks te geven en er stonden wat tafeltjes met ambtenaren eraan."

In een brief van burgemeester Marjan van Kampen (van Schagen, waar Petten onder valt) werden inwoners op de hoogte gebracht én uitgenodigd voor de inloopavond. Die verliep niet helemaal zoals in ieder geval drie Pettemers hoopten.

Dat zegt Hans Vos, een van de inwoners die vanavond aanwezig was in aan de Sportweg, samen met, naar eigen zeggen, nog vierhonderd mensen. Twee weken geleden werd bekend dat Petten vanaf half oktober 225 asielzoekers gaat opvangen aan de Zuiderhazedwarsdijk.

"Dit is voor minimaal anderhalf jaar, geloof mij. Er is vanavond ook niks gezegd over een definitieve einddatum"

Bij hem en inwoner Hans Vos leeft het gevoel dat Petten wel vaker het onderspit delft in de gemeente Schagen. "Er wonen hier maar 1.600 mensen. Waarom worden deze asielzoekers dan niet verdeeld over meerdere locaties? Nee, in Callantsoog zetten ze niks neer, dat is een mooi toeristisch dorp. Maar dit is een spookstad in de winter. Het is hier gewoon een ghetto van de gemeente Schagen", aldus Vos.

Een volgend thema waar volgens de mannen nog steeds veel vragen over zijn is de waarborging van de veiligheid voor inwoners. Het is voor hen niet duidelijk geworden of de asielzoekers bijvoorbeeld 's avonds van het terrein af mogen.

"Er zijn in de regio maar twee politieauto's die surveilleren. Hoe gaan ze dat oplossen? Dat geeft onrust." Een derde inwoner - die anoniem wil blijven - relativeert: "Natuurlijk is het niet per se zo dat de asielzoekers overlast geven, of crimineel zijn, maar dit gevoel is er wel onder de inwoners, dat er in potentie mensen zijn die dit kunnen doen. Dit heeft impact op een dorp en hoe de gemeente daarmee omgaat is echt niet goed."

Einddatum

Ook is er scepsis over de einddatum van de noodopvang. 'Voor nu' is dit het einde van het jaar. Diezelfde inwoner omschrijft: "Als je ziet wat er allemaal wordt neergezet? Dit is voor minimaal anderhalf jaar, geloof mij. Er is vanavond ook niks gezegd over een definitieve einddatum."

Volgens alle drie de bewoners waren de ambtenaren vanavond 'slecht voorbereid' en wezen gemeente, veiligheidsregio en COA voor antwoorden naar elkaar. De zorgen leven volgens hen onder de grote meerdereheid van het dorp. Moonen: "Ik ben nog naar de burgemeester toegelopen en heb haar wat gevraagd. Maar ze gaf geen antwoord. Wij voelen ons het afvoerputje. Een beetje van: hou je mensen dom, dan kan je regeren."