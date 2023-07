Zorgen bij Pettemers over plannen om noodopvang over te dragen aan COA

Uit een recent afgenomen enquête onder Pettemers zou blijken dat een groot deel zich zorgen maakt over plannen van de gemeente Schagen om de noodopvang nog zo'n vijf jaar open te houden en over te dragen aan het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Vrijwel alle ruim 300 ondervraagden zijn tegen de overname en voelen zich niet gehoord.

Onlangs kwam naar buiten dat de noodopvang mogelijk wordt overgedragen aan het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en dat het dan nog zo'n vijf jaar open blijft. "Maar Petten heeft genoeg gedaan, het is nu de beurt aan een ander. Bovendien zeggen ze dat de opvang nog zo'n vijf jaar, of korter, kan blijven, maar het kan ook langer duren. Het vertrouwen is helemaal weg. Iedereen denkt dat het toch al is besloten, maar wij gaan er alles aan doen." Ze verzekert: "Niet met agressie, maar we blijven wel goed in gesprek met elkaar."

Ze vervolgt: "Daar komt bij dat de politie niet bij machte is om te surveilleren in het dorp. Ze zeggen dat je verdachte situaties moet melden. En dan? Er gebeurt toch niets. En bovendien worden de bewoners niet meegenomen in de besluitvorming. De dorpsraad is overruled ."

Het gaat niet alleen om gevoelens van onveiligheid, verzekert Marielle Veldman, die de uitkomst van de enquête deze week heeft overhandigd aan burgemeester Marjan van Kampen van Schagen. "Het gaat om een totaalpakket waardoor mensen het zat zijn", zegt Veldman. "Er zijn bijvoorbeeld daadwerkelijk voorvallen geweest met vluchtelingen. Zo is er ingebroken in een auto, is er een poging tot autodiefstal geweest en is een beveiliger bedreigd ."

"We hadden zulke mooie plannen voor nieuwbouwhuizen in Petten, maar niemand wil naast een asielzoekerscentrum wonen"

De Pettemers vrezen dat er voorlopig helemaal geen aandacht voor ze is. "We hadden zulke mooie plannen voor nieuwbouw. Maar niemand wil naast een asielzoekerscentrum wonen." Daarbij is het negatief voor het toeristische imago voor het dorp, geeft Veldman aan, en is het aantal vluchtelingen te veel voor het aantal inwoners van het dorp. Veldman: "We hebben in Petten 1.600 inwoners en er zitten op papier 225 mensen in de opvang. Al zwerven ze wel door het dorp. Ze zijn niet verplicht te blijven en gaan in groepjes met de bus verder."

Teleurgesteld

Deze week zijn er borden en spandoeken geplaatst in het dorp om aandacht te vragen voor de bezwaren van de bewoners. "Het is letterlijk en figuurlijk in onze achtertuin", zegt Veldman. "We zijn teleurgesteld en zijn er emotioneel onder. Is de burgemeester er wel voor ons?"

Nog voor de zomervakantie zou er een informatiebijeenkomst zijn voor de omwonenden van de noodopvang in Petten, maar dat gaat niet meer lukken. Het wordt nu over de zomer getild.