Noodopvang voor vluchtelingen Petten blijft mogelijk nog vijf jaar langer open

Het lijkt erop dat de crisisnoodopvang voor asielzoekers in Petten nog jaren blijft. De gemeente heeft besloten om de locatie tot in elk geval 1 januari open te houden. De komende maanden worden dan gebruikt om de opvang over te dragen aan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). En als dat lukt, dan krijgt het COA goedkeuring voor nog eens vijf jaar.

Het is niet de eerste keer dat de gemeente een verlenging doorvoert van de opvanglocatie aan de Zuiderhazedwarsdijk in Petten. De opvang, die plek biedt voor zo'n 225 asielzoekers, opende eind oktober van vorig jaar voor het eerst de deuren. In januari werd al besloten dat de opvang nog eens zes maanden langer open zou blijven, tot juli dit jaar.

Het college heeft inmiddels goedkeuring gegeven om de opvang over te dragen aan het COA, die door hoge druk nog steeds voor veel vluchtelingen opvang zoekt. De komende maanden gaan zij met het COA in gesprek om afspraken te maken over de opvanglocatie.

De gemeente heeft een principe besluit genomen, totdat zijn voldaan aan alle randvoorwaarden.Wanneer een akkoord hierover is bereikt, is de gemeente bereid om een vergunning te verlenen aan het COA om de noodopvang vanaf januari 2024 voor maximaal vijf jaar open te houden. In april vertelde Annerieke Dekker van de Veiligheidsregio al aan NH Nieuws dat er over dit scenario werd nagedacht.

Vluchtelingen helpen

Pettemers zetten zich sinds de start van de opvang volop in om de vluchtelingen te helpen. Zo geven ze sportlessen en taallessen.

Inwoners waren voor de komst van de opvang erg bezorgd. Pettenaren konden maar niet begrijpen dat er zo'n groot aantal mensen in hun kleine dorp, met slechte busverbinding en waar weinig te doen is, zou komen wonen. Maar inmiddels is een groot deel van alle argwaan wel gezakt en veel Pettemers geven aan dat ze geen overlast ervaren.