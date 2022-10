Crisisopvang Petten kan bijna open, bezorgde Pettemers komen massaal kijkje nemen

Komende vrijdag komt een eerste groep asielzoekers aan in de tijdelijke crisisnoodopvang aan de Zuiderhazedwarsdijk in Petten. Terwijl er nog hard gewerkt wordt om de opvang bewoonbaar te krijgen, kunnen de inwoners van Petten alvast een rondleiding krijgen. En de belangstelling is groot.

De rondleiding bij de tijdelijke opvang zorgt voor veel nieuwsgierige bewoners - NH Nieuws / Kelly Blok

De tijdelijke opvang, die vooralsnog bewoonbaar wordt gemaakt voor een verblijf tot 1 januari 2023, biedt huisvesting voor in totaal 225 asielzoekers. In een grote tent op het terrein zijn daarvoor 48 kamers gemaakt, waar per kamer ruimte is voor zes personen. Elke kamer heeft drie stapelbedden, zes bedlampjes, kastruimte en een tafel met zes stoelen. Hoewel de kamers zelf geen ramen hebben, is de tent ruim opgezet en zijn er grote raampartijen. Verder is er op het terrein nog een grote tent met alle sanitaire voorzieningen, een algemene eetruimte en een gebouw voor recreatieve activiteiten. Het is er kil en ongezellig en dat merkt de burgemeester Marjan van Kampen van de gemeente Schagen ook. "Er is bed, bad en brood zeg ik dan maar, het is geen luxe waar deze mensen in terechtkomen." Winterse omstandigheden Maar ondanks dat hoeven de gasten - zoals Marjan van Kampen ze graag noemt - niet bang te zijn voor erbarmelijke omstandigheden deze winter. "Elke kamer heeft een eigen kachel waardoor ze zelf kunnen bepalen hoeveel graden het daar is", legt Richard Dorenbos van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord uit. Daarnaast hoeven de tijdelijke bewoners ook niet bang te zijn voor een lekkend slaapvertrek, zoals de opvang in Purmerend ondanks had. "Deze tent is bewoonbaar tot en met windkracht 11", vertelt Dorenbos. (Tekst gaat verder onder de foto's)

Een gang in de slaapzaal waar de matrassen nog opgestapeld liggen NH Nieuws / Kelly Blok

De toekomstige eetzaal NH Nieuws / Kelly Blok

Slaapkamer waar ruimte is voor 6 personen NH Nieuws / Kelly Blok

Het toiletgebouw NH Nieuws / Kelly Blok Volgende

Inwoners van Petten stonden niet meteen te springen om de komst van de opvang. De inloopavond die de gemeente Schagen onlangs organiseerde, viel niet in goede aarde bij een groot deel van de bewoners. Informatie over belangrijke onderwerpen als veiligheid, besluitvorming en communicatie kregen zij niet. Die gebrekkige informatie betreurt burgemeester Van Kampen ook. "Dat was niet goed geregeld vanuit de gemeente, dus voor mij een lesson to learn", beaamt ze. Met de rondleiding die de gemeente vanavond organiseert, hoopt de burgemeester de inwoners van Petten dan ook in te laten zien wat het belang is van deze noodopvang. "Ik hoop op wat empathie en begrip", zegt Marjan van Kampen.

Inwoners Petten verdeeld Het eerste halfuur van de rondleiding is het een komen en gaan van geïnterresseerden. Er is veel interesse in de opvang. Daarnaast zijn de reacties erg verdeeld. "We hebben de ruimte en die mensen hebben ons nodig. Je gunt het niemand om buiten te slapen", vertelt een inwoner van Petten. Een andere Pettemer kan zich ook erg vinden keuze voor een tijdelijke opvanglocatie in Petten: "Ik vind het een hele goede zaak dat we ons steentje bijdragen." Maar niet iedereen loopt met een gerust gevoel weer terug naar de auto of fiets. Bij een stel uit Petten is de verslagenheid duidelijk te merken. "Ik vind het hier verschrikkelijk en mensonterend", vertelt deze persoon dan ook. "Je gunt het niemand om hier te wonen in zo'n kleine kamer zonder ramen." Vrijwilligers De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is zich ervan bewust dat de opvang niet veel meer heeft dan de belangrijkste basisvoorzieningen. Maar, in de nu nog kale recreatieruimte is volgens Dorenbos straks genoeg ruimte voor het vermaak van de inwoners. Maar het op touw zetten van activiteiten wordt waarschijnlijk niet door de medewerkers op het terrein gedaan. Hiervoor zijn vrijwilligers nodig en de gemeente hoopt daarom dat mensen zich hiervoor aanmelden. "Taalles, sport of spel: elke creatieve hobby is welkom."