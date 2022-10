225 vluchtelingen in een lekkend crisis-noodopvang in aanbouw aangekomen

De eerste vluchtelingen zijn aangekomen op de Baanstee Noord in Purmerend. De eerste nacht hebben ze allemaal in een lekkende tent moeten doorbrengen, meldt het NHD . Volgende week moeten er nog eens 225 mensen komen, om die te huisvesten wordt er nu met man en macht gewerkt aan een grote tent extra op het terrein.

Het is flink druk achter de hekken van de crisisnoodopvang in Purmerend. Terwijl kinderen op stepjes rond fietsen, rijdt er zwaar materieel rond om te werken aan nog een grote tent. "We proberen de vluchtelingen en het verkeer zo veel mogelijk te scheiden", zegt een woordvoerder van de gemeente.

De zijkanten van de tent lekken. "Het lekte in de gemeenschappelijke ruimte en dat wordt op dit moment hersteld", vertelt de woordvoerder. Er staan nu twee tenten op het terrein, een is ingericht met slaapplekken en een ander voor het sanitair. Een derde tent is in aanbouw en moet in de toekomst dienst gaan doen als gemeenschappelijke ruimte.

Woensdagavond kwamen 225 mensen aan die eerder in Assendelft, Wormer en Ter Apel werden opgevangen. Volgende week verwacht de gemeente nog eens 225 vluchtelingen uit het hele land. Het zijn vluchtelingen die net in Nederland zijn, maar ook mensen die aan het einde van hun asielaanvraag zitten. De tenten blijven drie maanden staan.