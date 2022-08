Vluchtelingenopvang Purmerend zet streep door bruiloftsdiner Valerie en Chicco

Na een aantal jaar wachten, was het voor Valerie en Chicco eindelijk zo ver: op 22 september 2022, de dag voor hun 9-jarige jubileum, stond hun trouwdiner gepland. Maar daar werd plots een streep doorheen gezet toen het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (CAO) besloot het Van der Valk Hotel in Purmerend om te toveren tot opvanglocatie voor vluchtelingen. "Het is verschrikkelijk, we zijn niet door het hotel geïnformeerd", zegt Valerie.

Valerie benadrukt dat ze begrijpt dat de opvang van vluchtelingen boven haar trouwdiner gaat, maar is zeer ontevreden over de manier van communiceren van het Van der Valk hotel. "Het was echt heel vervelend om er op deze manier achter te komen dat het niet doorgaat. alles was geregeld en gereserveerd. Gelukkig hadden we nog niet betaald."

Op woensdag 16 augustus heeft het Rijk de gemeente geïnformeerd dat het COA de locatie als opvangplek zal gaan gebruiken. "En wij hoorden het pas toen we vrijdag het Van der Valk zelf opbelden. Hun reactie was toen dat ze er nog niet aan toegekomen waren om ons te informeren."

"Ik vind het heel erg voor de mensen dat zij hun eigen land en veilige thuisplek moeten verlaten door oorlog of andere problemen. Dat gun ik absoluut niemand en ik vind het erg goed dat gemeentes hier plekken voor beschikbaar stellen", zegt Valerie.

"Maar ik vind wel dat vol ook echt vol is. Onze eigen jongvolwassenen kunnen haast al geen woonplek vinden, en daar wordt amper aan gedacht. En hiervoor wordt een heel hotel leeggetrokken, waardoor mensen zoals ik - die al dingen gepland hebben staan - met de handen in het haar zitten en nog meer stress krijgen. Ook jammer dat dit alleen met Van der Valk overlegd is en niet met de gemeente, voor zover bekend is."

Alternatief

Valerie en Chicco zouden op 23 september negen jaar samen zijn. Ze wonen nu bijna 1,5 jaar samen. "Wat we nu gaan doen, weten we nog niet helemaal", zegt Valerie. "We gaan nu kijken wat haalbaar is, om ergens anders iets te regelen. We hopen dat dat lukt met nog maar een maand te gaan. Ik vind het vooral jammer dat we nog niets gehoord hebben van Van der Valk zelf over het vervolg, een alternatief, of de tot nu toe gemaakte kosten. De communicatie is helaas erg gebrekkig."