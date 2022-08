Buren Van der Valk-hotel wisten veel eerder dan gemeente dat er statushouders komen

Er komen 100 statushouders in het Van der Valk-hotel in de Beemster. Vandaag vonden bewoners rond het hotel pas de informatiebrieven van de gemeente in de bus, maar ze wisten het al lang. "Ik hoorde het twee weken geleden in het zwembad", zegt een buurvrouw. De gemeente Purmerend kreeg pas maandag lucht van de afspraak tussen het hotel en de COA, ze zegt overvallen te zijn door de situatie.

Het gonsde al een tijdje rond in de Beemster dat er vluchtelingen naar het hotel zouden komen. De buurt wist al dat er geen boekingen meer werden aangenomen en dat er stapelbedden in het hotel kwamen. Dat is waarschijnlijk hard nodig want het relatief kleine hotel gaat 100 statushouders opvangen. Het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) heeft een deal gesloten met het hotel en de gemeente daar niet over geïnformeerd.

"Dat is jammer", laat een woordvoerder van Purmerend weten en hoort van andere gemeenten dat dit een normale werkwijze van het COA is. Ze hadden graag aan de voorkant willen meedenken in plaats van nu achter de feiten te moeten aanlopen. Purmerend heeft wel zijn hulp aangeboden aan het COA voor als er in de toekomst nog wat geregeld moet worden. De COA moet zelf voor de beveiliging en verzorging van de 100 statushouders zorgen.

Boekingen afzeggen

De statushouders komen 1 september en blijven in ieder geval een half jaar. Het hotel moet nu honderden eerdere boekingen afzeggen. Volgens de receptie hebben veel mensen begrip. Toch wordt het hotel ook gebeld door mensen die het nodig vinden flink te schelden op de situatie. "Ik heb een man nu al vier keer weg gedrukt."

Op sociale media wordt er ook zeer negatief gereageerd op de komst van de statushouders terwijl de buurt en het hotel juist heel open staat. "Als je die beelden in Ter Apel ziet, dat kan gewoon niet," zegt de buurvrouw van het hotel."Ze moeten toch ergens wonen!" Ook andere buren maken zich geen zorgen, zolang er maar geen parkeeroverlast komt in de buurt.