Oekraïense vluchtelingen opgevangen in leegstaande hotelkamers Burggolf Purmerend

Het hotel sloot in oktober vorig jaar, waardoor de vluchtelingen nu opgevangen kunnen worden. Volgens directeur Sam van Eeghen wordt er met man en macht gewerkt om de Oekraïners een plek te geven.

"Zo liepen er acht elektriciens rond om de stroomvoorziening weer op orde te krijgen. Ook hebben we geweldige hulp gehad van onze leveranciers. Niet alleen qua voeding, maar ook voor apparatuur als koffiezetters", vertelt Van Eeghen aan RegioPurmerend.

Samenwerking

Volgens de directeur is de samenwerking met de gemeente 'fenomenaal': "Ook wij hebben geen idee wat er op ons af zal komen en hoeveel mensen - met of zonder huisdieren - we hier zullen opvangen", aldus Van Eeghen

Gebruikers van de golfbaan kunnen gebruik blijven maken van de faciliteiten.